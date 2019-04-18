15 апреля 2019 года в Псковском Государственном Университете на базе кафедры Теологии прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня православной книги, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

На книжной выставке в университетской библиотеке потенциальные читатели смогли познакомиться с наиболее рекомендуемыми для самообразования трудами святых подвижников и отцов Православной Церкви, с книгами известных духоносных авторов, помогающих идти к вершинам духовного совершенствования.

Празднование организуется с целью привлечения общественного внимания к сохранению книжной культуры, развития интереса к чтению среди детей и молодежи и популяризации литературы духовно-нравственного направления. Следует отметить, что при многих епархиальных храмах выставки-продажи православной книги действуют постоянно, и в честь памятной даты были обновлены и расширены их фонды.

Выставка литературы, собранная кафедрой при помощи библиотеки университета, привлекла внимание студентов и молодежи не только теологического отделения. Многие из посетителей открыли для себя ранее не известный им целый пласт русской духовной литературы. Но даже те ребята, которые давно занимаются на факультете теологии и знакомы с самыми известными апологетами православной мысли и их произведениями, нашли для себя на выставке новых авторов и книги, которые непременно хотелось бы прочитать. Достоинство выставки заключалось в том, что все представленные на ней книги находятся в библиотечных фондах и доступны в читальных залах учебного заведения.

Студенты кафедры теологии приняли участие в анкетировании-размышлении на тему «Роль книги в жизни человека», а также выступили организаторами акции «Возьми православную книгу с собой» для тех, кто только открывает для себя мир высокой духовной литературы. Идея акции состояла в том, что каждый заинтересованный человек мог унести с собой совершенно бесплатно любую понравившуюся православную книгу. Для акции было собрано большое количество книг для людей воцерковляющихся и начинающих размышлять об основах бытия.

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