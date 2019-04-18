В Орле возле мастерских «Орловского союза художников» на ул Комсомольской 282 обнаружена часть могильного памятника Орловского воинского начальника, Георгиевского кавалера, одного из героев Первой обороны Севастополя, командира 116 Суздальского полка (которым ранее командовал А.В. Суворов) генерал-майора Федора Ивановича Дарагана, сообщил «Русской линии» Константин Грамматчиков.

На фото ниже в проёме окна видны фрагменты могильных оград, вероятно, похищенных с орловских кладбищ.

В связи с этой находкой орловской общественностью подготовлено письмо в культурные ведомства и охранительные органы, но, вероятно, необходимо будет написать заявление и в полицию, с целью выявления фактов вандализма, происходящих при попустительстве «Управления по государственной охране культурного наследия» и «Общества охраны памятников истории и культуры» Орловской области.

«Нам должны объяснить, как памятник Георгиевскому кавалеру Ф.И. Дарагану пропал с территории Троицкого храма в Заводской район Орла, и почему он лежит при входе в мастерские „СХ“, (в одной их этих мастерских творит скульптор Басарев ваятель бюста Сталина, которого КПРФ хочет поставить в Орле), в год 250-лет учреждения ордена во имя Великомученика и Победоносца Георгия», — заявил Константин Грамматчиков.

Русская линия