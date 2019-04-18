17 апреля 2019 года Синодальный отдел по делам молодежи и отдел Виленско-Литовской епархии по делам молодежи провели V Интернет-конференцию православных молодежных отделов и организаций Европы, сообщает Патриархия.ru.

В этом году конференция была посвящена современным, инновационным формам работы с молодежью. Встреча в онлайн-формате предоставила возможность обменяться накопленным опытом, выявить проблемы и совместно найти их решения, а также рассказать о ближайших планах.

В двухчасовом обсуждении приняли участие представители молодежных организаций из Германии, Франции, Италии, Польши, Австрии, Великобритании, России, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Синодальный отдел по делам молодежи представляла специалист по международному сотрудничеству Алина Соловьева.

Русская линия