|Сводка новостей от 18 апреля 2019
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На Кипр прибыли Предстоятели трёх Поместных Церквей
Теперь и Церковь против учеников
Павел Дацюк: Принятый законопроект является угрозой национальной безопасности
Могильный памятник генерал-майору Федору Дарагану снесли в Орле
Отношения Константинопольского Патриархата и Элладской Православной Церкви постепенно налаживаются
Греки требуют от немцев денег
Прихожане Успенского храма УПЦ остаются верны каноническому Православию
Этот день в Русской истории
Состоялась V Интернет-конференция православных молодежных организаций Европы
В Санкт-Петербургской духовной академии прошел День открытых дверей
Всероссийский хоровой фестиваль имени Василия Зиновьева пройдёт в Екатеринбурге
Двенадцать вузов Москвы впервые проведут студенческий пасхальный фестиваль
В Псковской епархии прошёл День православной книги
В Севастополе зазвонил колокол с башни Нотр-Дама
Более тысячи бесплатных автобусов будут работать в Москве в пасхальные праздники