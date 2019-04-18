На канале размещаются видеосюжеты о истории и современном дне обители, а также записи лекций, бесед, проповедей, богослужений и официальных событий, сообщает Православие.Ru.

В первую очередь канал полезен тем, кто не может посещать Просветительские курсы, многие годы проходящие в монастыре.

Сейчас на канале размещены все встречи из цикла «Практический опыт жизни выдающихся пастырей XIX—XX вв.ека», начиная с осени 2018 года, а также беседы о псалтири и многое другое.

Подписаться на канал и следить за обновлениями можно по ссылке: http://www.youtube.com/c/Сретенскиймонастырь

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