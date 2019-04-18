Отношения Константинопольского Патриархата и Элладской Православной Церкви в последние годы остаются весьма напряжёнными, что связано с претензиями Константинопольского Патриарха Варфоломея на епархии на северных территориях Греции, которые до последнего времени управлялись Афинским Архиепископом.

Во время последнего приезда в Грецию с Патриархом Варфоломеем даже отказался встречаться Блаженнейший Иероним, который таким образом протестовал против открытия в Греции подворья Константинопольского Патриархата, на что не было получено его благословение.

С тех пор греческие власти, которые передали в дар Константинопольскому Патриарху один из греческих храмов, аннулировали своё решение, и таким образом вопрос решился сам собой. Это, судя по всему, и стало поводом к тому, чтобы Архиепископ Иероним сменил гнев на милость и послал приглашение Константинопольскому Патриарху Варфоломею посетить Афины.

С этой целью на Фанар отправился епископ Феспийский Симеон, который 17 апреля 2019 года имел беседу с Константинопольским Патриархом и передал приглашение Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима посетить Грецию и выступить на церемонии инаугурации центра геронтологии и социальной поддержки «Агиос Порфирий» в Дилесии Виотии в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, сообщает «Ромфея».

Вселенский Патриарх Варфоломей принял приглашение и попросил епископа Феспийского передать его сердечные пожелания Архиепископу Иерониму в связи с грядущим празднованием Святой Пасхи.

Состоится ли во время этой поездки личная встреча Патриарха и Архиепископа не сообщается.

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