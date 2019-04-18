2 мая 2019 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в концертном зале Свердловской государственной академической филармонии состоится гала-концерт в честь закрытия Всероссийского хорового фестиваля имени священника Василия Зиновьева, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Это первый фестиваль хоров регентских отделений, проводимый в России. Его целью является сохранение и развитие певческой православной культуры, повышение исполнительского уровня обучающихся хоров регентских отделений духовных заведений.

Фестиваль связан с именем замечательного регента и педагога, духовного композитора Василия Зиновьева, который был регентом Архиерейского хора города Ярославля, преподавал в Ярославской духовной семинарии, организовал ряд церковных хоровых коллективов, создал множество замечательных церковных песнопений и детских хоровых песен. Деятельность священника Василия Зиновьева была неоднократно отмечена наградами, в том числе золотым наперстным крестом из кабинета Государя Императора Николая II.

В программе концерта будут представлены произведения священника Василия Зиновьева, духовные песнопения, народные песни в исполнении лучших православных хоровых коллективов России — Санкт-Петербургской Духовной Академии, Московской Духовной Академии и других участников фестиваля.

Начало: в 18:00

Пригласительные билеты можно получить бесплатно в культурно-просветительском центре «Царский» (Царская, 10) и Екатеринбургской епархии, каб. «Отдел культуры» (Репина, 6).

Телефон для справок: +7 (343) 228-15-37, 371−71−67. Количество билетов ограничено.

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