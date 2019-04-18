Туманный колокол зазвонил во вторник в Севастополе в знак солидарности с парижанами после пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщил заместитель директора по развитию государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Павел Кузенков.

Туманный колокол, отлитый из трофейных турецких пушек в Таганроге в 1778 году, во время Крымской войны был вывезен в Париж, где находился в одной из башен Нотр-Дама. В 1913 году, к 300-летию Императорского дома Романовых и в знак союзнических отношений между Россией и Францией, колокол был возвращен в Севастополь. В 1930-х годах его установили на берегу моря в Херсонесе.

«Туманный колокол 50 лет висел в Нотр-Даме. Набат колокола — это посыл парижанам, что крымчане солидарны с ними в их горе», — сказал РИА Новости Кузенков.

По его словам, язык колокола долгое время был заперт замком, но сегодня его специально освободили, чтобы колокольный звон разнесся далеко по округе.

Русская линия