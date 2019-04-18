Один из самых титулованных спортсменов Олимпийский чемпион, обладатель кубка Стенли хоккеист Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования. Суть этого закона в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности — ключ ко всем данным человека в государственных базах данных, сообщает издание «Ридус».

1 апреля 2019 года Владимир Путин подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, следствием чего стал перевод страховых номеров индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) полностью в электронный вид. Привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования больше выдавать не будут. Вместо него сразу после рождения или при получении гражданства человеку будет присваиваться индивидуальный номер СНИЛС, по которому Пенсионный фонд и другие госведомства ему будут оказывать услуги.

«Благодаря этим изменениям, система может фиксировать по идентификатору человека каждое его социально значимое действие, каждую его финансовую операцию. Любое лицо, получающее доступ к СНИЛСу, получит полную информацию о человеке, а блокировка СНИЛСа лишит человека возможности ездить на транспорте, получать пенсии, отдавать детей в школу и т. п. Это даёт возможность манипулировать выбором людей и их сознанием», — говорится, в частности, в письме.

В нём Павел Дацюк также отмечает, что вся собранная таким образом информация «будет не только храниться, но и анализироваться с целью принятия решений (воздействий) в отношении конкретного человека», сообщает «Фома».

Автор письма указывает, что принятый законопроект «является угрозой национальной безопасности — ведь оцифровке подвергается всё население, в том числе армия, полиция и спецслужбы».

Хоккеист также подчёркивает, что данный законопроект противоречит действующей Конституции России, законам «О госуслугах» и «О персональных данных».

«Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе», — сказал Павел Дацюк в комментарии «Ридусу».

Спортсмен надеется, что его письмо поможет отмене закона, тем более, как отметил он, «подобные письма пишут десятки тысяч россиян», а скоро эти цифры могут начать измеряться «в сотнях тысяч».

Русская линия