16 апреля 2019 года в Санкт-Петербургской духовной академии состоялся ежегодный День открытых дверей, в котором приняли участие около 100 абитуриентов. В актовом зале академии с гостями встретился ректор духовной школы епископ Петергофский Серафим, сообщает пресс-служба СПбДА.

Владыка Серафим пожелал собравшимся, чтобы знакомство с академией помогло принять им правильное решение при выборе учебного заведения: «Рад всех вас видеть в стенах Санкт-Петербургской духовной академии, которая вновь открывает свои двери для молодых людей, стоящих перед важным выбором своего дальнейшего жизненного пути. Сегодня у всех вас будет возможность внимательно ознакомиться с жизнью нашей духовной школы, побеседовать с проректорами, руководством, преподавателями, а также пообщаться в неформальной обстановке с нашими студентами. Я желаю, чтобы вы вынесли самые лучшие и добрые впечатления из сегодняшнего дня, которые бы утвердили вас в вашем благородном стремлении — поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию, чтобы обрести здесь все необходимые знания и опыт для дальнейшего служения Богу и Его Святой Церкви».

Вниманию абитуриентов был предложен короткометражный художественный фильм, посвященный учебному процессу и жизни в академии на Неве, снятый студентами учебного заведения ко Дню открытых дверей.

Учащиеся академии провели ознакомительную экскурсию, в ходе которой гости посетили академический храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, несколько кафедр, читальный зал и библиотеку.

Проректор по учебной работе протоиерей Владимир Хулап рассказал молодым людям об основных ступенях образования и особенностях обучения на каждом из факультетов, затем проректор по лицензированию и аккредитации А.В. Татаренко ознакомил абитуриентов с перечнем документов, необходимых для поступления.

В завершение Дня открытых дверей с гостями встретились представители факультетов, рассказавшие об особенностях обучения в академии.

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