Предстоятели Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Православных Церквей намерены выработать и высказать единую позицию по Украине…

Главной темой встречи Предстоятелей Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Церквей, которая проходит на Кипре, является церковная проблема Украины, сообщает СПЖ.

Встреча между Патриархами Александрийским и всея Африки Феодором, Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, Патриархом Иерусалимским Феофилом III и Архиепископом Кипра Хризостомом ІІ проводится по приглашению последнего, пишет «Orthodoxia».

Эксперты предполагают, что итоги встречи будут представлять большой интерес, поскольку до сих пор эти грекоязычные Поместные Церкви не озвучили единой позиции в связи с предоставлением автокефалии «ПЦУ» главой Константинопольского Патриархата.

В то же время ранее Патриарх Антиохийский Иоанн и Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом призывали собрать Всеправославный Собор, чтобы попытаться решить украинскую проблему.

Помимо прочего, обращает на себя внимание, что в данном собрании не участвует Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним, который в эти дни направил приглашение главе Фанара посетить Афины.

В данном случае речь идёт о собрании Предстоятелей древнейших Поместных Православных Церквей, которые, очевидно, не довольны претензиями Константинопольского Патриархата на особые права во всём православном мире и произвольным вмешательством Фанара в дела других Поместных Церквей.

О важности данного собрания и обсуждаемой на нём темы можно судить по тому, что на Кипр приехал не только Антиохийский Патриарх Иоанн, но и Иерусалимский Патриарх Феофил, хотя Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты до сих пор не восстановили евхаристическое общение, разорванное из-за спора о принадлежности Катара.

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