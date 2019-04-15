Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2019

Евросоюз тормозит «Северный поток-2»
В ЕС окончательно внесли изменения в Газовую директиву, которые распространят европейские правила на «Северный поток-2»…

Газопроводы Северный поток и OpalСовет Евросоюза утвердил изменения к Газовой директиве ЕС. Это позволит распространить европейские нормы на газопровод «Северный поток-2», который строят из России в Германию по дну Балтийского моря. Голосование состоялось во время заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 15 апреля, сообщает «Немецкая волна».

Это последний этап принятия изменений к Газовой директивы, которая является частью Третьего энергопакета ЕС. На этой неделе нововведения подпишут во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. После этого документ опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20 день после опубликования он вступит в силу.

После этого газопроводы, проложенные в ЕС из третьих стран, будет функционировать по тем же правилам, что и трубопроводы внутри объединения. Наибольшее влияние это окажет на новую «трубу» из России.

Строительство «Северного потока-2» Газовая директива не остановит. Но для того, чтобы новый газопровод позволили ввести в эксплуатацию, ему надо будет отвечать гораздо более жёстким требованиям, чем, например, «Северному потоку-1», который заработал в 2011 году.

Основных требований четыре. Первая из них предполагает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая «голубое топливо» добывает и продаёт. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует, поэтому если «Газпром» захочет запустить трубопровод, придется создавать отдельного оператора, который был бы независимым от российского монополиста. Эту независимость будет сертифицировать немецкий национальный регулятор (Федеральное агентство по сетям). Однако Еврокомиссия будет следить за соблюдением правил.

Второе требование — доступ третьих компаний к «Северному потоку-2». На практике это, скорее всего, будет означать, что часть его мощностей придётся держать пустыми. Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать немецкий национальный регулятор. Наконец, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

Впрочем, немецкий регулятор может сделать из всех этих правил исключение для «Северного потока-2», если он этого, конечно, захочет.

Русская линия

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