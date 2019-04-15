|Сводка новостей от 15 апреля 2019
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Протоиерей Димитрий Смирнов: Участь «ПЦУ» будет точно такой же, как и созданной большевиками обновленческой церкви
Митрополит Волоколамский Иларион: Планы Патриарха Варфоломея по Украине полностью провалились
Кирилло-Белозерскому монастырю вернули мощи святых
Россия готова отдать весь накопившийся долг в € 60 млн Совету Европы
Сергей Лавров: Взаимодействие Русской Церкви и МИД России сегодня особенно важно, поскольку мировое Православие сейчас подвергается нападкам
«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли»
Этот день в Русской истории
Московская духовная академия впервые провела День открытых дверей
День рождения святого Серафима Вырицкого отметили в Александро-Невской лавре
В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее открывается выставка «Иконы личного благочестия»
Благотворительная акция «Пасхальная радость» проходит в Екатеринбурге
В Москве началось строительство храма при Морозовской детской больнице
В Москве пройдет международная конференция «Русские войска во Франции и на Балканах (1916−1918)»