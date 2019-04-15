12 и 13 апреля 2019 года в Екатеринбурге, в гипермаркете «Ашан» Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии провела благотворительную акцию «Пасхальная радость». Об этом сообщает пресс-служба епархии.

В течение двух дней с 10:00 до 22:00 добровольцы и сестры милосердия принимали подарки для подопечных — традиционно это сладости, игрушки, наборы для творчества, детское питание, подгузники, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда (носки, белье) для бездомных.

Принять участие в благотворительной акции и стать дарителем мог любой желающий. Из пожертвованных вещей будут сформированы праздничные подарочные наборы для подопечных Православной службы милосердия.

Напоминаем, что в дни Светлой седмицы сестры милосердия и добровольцы отправятся к подопечным в больницы, интернаты, на патронажные адреса, чтобы поздравить с праздником и поддержать тех, кто переживает непростые времена — а это около 4000 взрослых и детей.

Если вы хотите лично поздравить подопечных — записывайтесь в команду добровольцев по телефону диспетчера Службы Милосердия: +7 (343) 200-07-04.

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