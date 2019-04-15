Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2019

Митрополит Волоколамский Иларион: Планы Патриарха Варфоломея по Украине полностью провалились
Патриарх Варфоломей и его сотрудники на долгие годы увязнут в той ситуации, которую они создал для себя и для всего мирового Православия из вторжения на Украине, считает глава ОВЦС…

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)Ни одна Поместная Православная Церковь не поддержала действия Патриарха Константинопольского Варфоломея по созданию новой церковной структуры на Украине, отметил в эфире программы «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает Православие.Ru.

«Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но блицкриг Патриарха Варфоломея провалился — это уже сейчас очевидно», — отметил архипастырь.

«Он, во-первых, надеялся на то, что как только он объявит об „автокефалии Украинской церкви“, епископы из канонической Церкви ринутся туда и составят основное ядро новосозданной росчерком его пера „церковной структуры“ — этого не произошло, — подчеркнул глава ОВЦС. — Во-вторых, у Патриарха Варфоломея были надежды на то, что его беззаконное вторжение в канонические пределы Русской Православной Церкви будет признано другими Поместными Церквами. Однако этого не происходит: ни одна Поместная Церковь не поддержала действия Патриарха Варфоломея, а целый ряд Поместных Церквей открыто выступили с критикой его действий. Значит, этот план тоже провалился».

Патриарх Варфоломей и его сотрудники «на долгие годы, может быть, на десятилетия увязнут в той ситуации, которую они создал для себя и для всего мирового Православия», — предсказал митрополит Иларион.

«Они совершили то, что не признано Поместными Православными Церквами. Будет существовать некая структура, которую только они признают, а Поместные Православные Церкви будут продолжать признавать канонической только ту Украинскую Православную Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий и которая в действительности является канонической», — отметил владыка Иларион.

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Митрополит Волоколамский Иларион: Планы Патриарха Варфоломея по Украине полностью провалились
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