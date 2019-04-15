Патриарх Варфоломей и его сотрудники на долгие годы увязнут в той ситуации, которую они создал для себя и для всего мирового Православия из вторжения на Украине, считает глава ОВЦС…

Ни одна Поместная Православная Церковь не поддержала действия Патриарха Константинопольского Варфоломея по созданию новой церковной структуры на Украине, отметил в эфире программы «Церковь и мир» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает Православие.Ru.

«Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но блицкриг Патриарха Варфоломея провалился — это уже сейчас очевидно», — отметил архипастырь.

«Он, во-первых, надеялся на то, что как только он объявит об „автокефалии Украинской церкви“, епископы из канонической Церкви ринутся туда и составят основное ядро новосозданной росчерком его пера „церковной структуры“ — этого не произошло, — подчеркнул глава ОВЦС. — Во-вторых, у Патриарха Варфоломея были надежды на то, что его беззаконное вторжение в канонические пределы Русской Православной Церкви будет признано другими Поместными Церквами. Однако этого не происходит: ни одна Поместная Церковь не поддержала действия Патриарха Варфоломея, а целый ряд Поместных Церквей открыто выступили с критикой его действий. Значит, этот план тоже провалился».

Патриарх Варфоломей и его сотрудники «на долгие годы, может быть, на десятилетия увязнут в той ситуации, которую они создал для себя и для всего мирового Православия», — предсказал митрополит Иларион.

«Они совершили то, что не признано Поместными Православными Церквами. Будет существовать некая структура, которую только они признают, а Поместные Православные Церкви будут продолжать признавать канонической только ту Украинскую Православную Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий и которая в действительности является канонической», — отметил владыка Иларион.

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