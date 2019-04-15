14 апреля 2019 года, в Неделю 5-ю Великого поста, во время богослужения сторонники «ПЦУ», устроив драку, захватили храм святых Космы и Дамиана в селе Розваж Острожского района Ровенской области Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли, — рассказала прихожанка Валентина. — Их „батюшка“ Лукашик сорвал монтировкой замок на хате на территории храма, самовольно повесил другой замок, а затем начал ей ещё и размахивать. Люди говорили, что или полиция ту монтировку потом забрала, или он сам отдал».

Воскресное богослужение в храме, на которое собралось около сотни прихожан Украинской Православной Церкви, началось в 8 часов утра, а в 9 часов в церковь прямо посреди службы ворвались сторонники «ПЦУ». «Первую их провокацию удалось погасить. Помогла полиция, которая вывела провокаторов, и мы продолжили службу. Но они не успокоились, и когда пошли второй раз на штурм, то уже просто начали бить людей. На этот раз полиция решила не вмешиваться и просто наблюдала за тем, как наших людей бьют», — отметила Валентина.

Со стороны «ПЦУ», по словам прихожанки, было около 120 человек, многих из которых привезли, а из местных были те, кто в церковь или совсем не ходит, или наведывается раз или два в год. Тем не менее, они пытались доказать, что имеют право на храм, показывая документы о том, что в нём зарегистрирована община «ПЦУ». «Но о каком праве они говорят, когда мы, прихожане нашей церкви, которые постоянно в неё ходят, никаких решений не принимали и сегодня, как всегда, собрались на службу в воскресенье. Они привезли людей даже из Острога, а мы, настоящая община, оказались беззащитными перед этими разбойниками», — поделилась прихожанка.

Вскоре, когда о том, что происходит в селе, стало известно верующим Украинской Православной Церкви в округе, они начали съезжаться в село, чтобы поддержать местную общину, но попасть на территорию храма им не дали, закрыв ворота на замки. Прихожане оказались заблокированы на одной территории с агрессивной толпой сторонников «ПЦУ».

Как рассказали очевидцы, у одной из женщин, которая снимала захват с самого начала, вытащили телефон из кармана и удалили все файлы.

Срезав замки, побив людей, сторонники новосозданной «ПЦУ», как сообщают очевидцы, устроили овацию и принялись описывать имущество, которое им не принадлежит.

Русская линия