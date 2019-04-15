Сергей Лавров: Взаимодействие Русской Церкви и МИД России сегодня особенно важно, поскольку мировое Православие сейчас подвергается нападкам

12 апреля 2019 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил высокий уровень взаимодействия между Отделом внешних церковных связей Московской Патриархии и Министерством иностранных дел. «Сегодня Церковь достаточно активно присутствует в сфере международных отношений, — сказал Святейший Владыка. — Для нас очень полезно знать Вашу точку зрения по тем проблемам, которые нас беспокоят. Поэтому благодарю Вас за эту возможность встретиться с Вами и поговорить на те темы, которые действительно представляют общий интерес».

Сергей Лавров поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за приглашение и подчеркнул важность взаимодействия Церкви и МИД России, особенно в настоящее время, «когда Православие — не только Русская Православная Церковь, но мировое Православие в целом — подвергается нападкам».

«Грубейшее вмешательство западных государств, наших украинских соседей в дела Церкви стало уже серьёзной угрозой для стабильности в самых разных регионах мира, и наше взаимодействие по продвижению идеалов добра, справедливости, мира имеет огромное значение на нынешнем этапе», — отметил министр.

Сергей Лавров перечислил основные направления деятельности, в которых развивается тесное сотрудничество с Церковью: «У нас есть совместная рабочая группа Министерства иностранных дел и Московской Патриархии; ее участники регулярно встречаются, обмениваются оценками по различным ситуациям в тех или иных регионах мира, где есть православные, где есть христиане. В том числе обсуждаются проблемы православных на Украине, прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, проблемы христиан — не только православных — на Ближнем Востоке».

«В целом ряде других регионов мира наше взаимодействие способствует удовлетворению законных интересов и нужд огромного количества наших соотечественников и людей, которые исповедуют православные ценности», — добавил министр иностранных дел России.

Святейший Патриарх Кирилл и глава внешнеполитического ведомства обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Русской Православной Церкви и МИД России.

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