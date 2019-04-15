Музейные работники передали обители мощевик 1827 года, в котором хранятся частички мощей святых апостолов Петра и Андрея Первозванного, а также других подвижников…

Фонды Кирилло-Белозерского музея-заповедника до сих пор хранят более 80 тысяч реликвий, многие из которых по праву принадлежат Церкви. 10 апреля 2019 года музей-заповедник вернул Кирилло-Белозерскому мужскому епархиальному монастырю мощевик со святыми мощами. Официально святыня передана временно, но есть надежда, что она останется в обители надолго, сообщает официальный сайт музея.

В мощевике частички святого апостола Петра, апостола Андрея Первозванного, святого Лазаря, преподобных Германа Соловецкого, Логина Аренского и многих других подвижников.

«Ковчег с мощами святых, датированный 1827 годом, мы передали во временное пользование действующему монастырю. Это предмет, который должен находиться в православном храме и быть доступным для верующих», — объяснил своё решение генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Вопрос о передаче святыни монастырю стоял на повестке дня несколько лет. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике мощевик появился в 1931 году, когда его отобрали у верующих безбожные советские власти.

До недавнего времени мощи выставлялись напоказ в экспозиции Архимандричьих келий. Однако, по настоятельной просьбе наместника Кирилло-Белозерского мужского епархиального монастыря игумена Анастасия гендиректор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов с согласия Минкульта РФ передал святыню обители. Теперь поклониться мощам святых можно будет в действующем храме преподобного Кирилла Белозерского.

«Ковчег с мощами святых передан монастырю на пять лет, — уточняет заместитель генерального директора музея-заповедника по хранению. — Серебряный оклад остался на хранении в музее. Это драгоценный металл и мы не имеем возможности передать его вместе с ковчегом».

Наместник Кирилло-Белозерского мужского епархиального монастыря реликвию принял с радостью и пояснил, что несколько дней мощи святых будут находиться в специальном хранилище, и в храме появятся, как только будет готов новый оклад для ковчега с мощами.

Русская линия