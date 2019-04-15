11 апреля 2019 года председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин освящения закладного камня храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы при детской Морозовской больнице в городе Москве, сообщает Диакония.Ru.

На освящении присутствовали главный врач больницы Елена Петряйкина, благотворитель строящегося храма Ольга Филатова, больничные священники Москвы, персонал и пациенты больницы.

«Когда мы идем по улице и видим храм, который был создан давно, мы часто относимся к нему как к памятнику архитектуры и истории, очень часто заходим в храм без страха Божия. Но когда совершается закладка камня, мы, слыша великие слова, вспоминаем, что храм — особое место пребывания Бога, где мы таинственно соединяемся со Христом, где мы обновляемся и становимся лучше. Храм — это духовная больница», — сказал епископ Пантелеимон.

Архипастырь отметил, что подготовительный период строительства окончен и вскоре на этом месте будет храм, в котором смогут найти утешение дети и их родители, будут получать подкрепление сил врачи и сотрудники больницы.

«Как врач с большим стажем я точно знаю, что, когда мы лечим ребенка, мы не одни. По моему опыту, 30% — это наши усилия, а остальное — это не мы, это воля Божия, — отметила Елена Петряйкина. — Мы дождались закладки храма, который больнице очень нужен. Здесь родители наших пациентов найдут то, что укрепит их силы в уходе за ребенком, веру в выздоровление».

Главный врач также сердечно поблагодарила Ольгу Филатову и Андрея Филатова, на чьи средства строится храм.

При Морозовской детской больнице есть небольшой домовой храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Милующая», расположенный в одной из комнат корпуса больницы. Площадь нового храма составит 658 квадратных метров; за полгода планируется возвести стены и крышу.

В Морозовской детской больнице получают высококвалифицированную и уникальную медицинскую помощь в 35 отделениях более 100 тысяч детей в год.

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