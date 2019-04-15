Если ПАСЕ восстановит в правах российскую делегацию, в Кремле готовы заплатить Совету Европу все взносы за два года своего неучастия в заседаниях…

В Кремле изыскивают возможности побудить Совет Европы отказаться от своих санкций против российской делегации и не доводить ситуацию до критической в вопросе возможного выхода России из организации.

Москва, с одной стороны, хотела бы вернуться в ПАСЕ, а с другой — не хочет терять лицо и не собирается идти на уступки в вопросе прав своей делегации. Единственное, чем готов пожертвовать Кремль, — это деньги. Так Россия готова вернуть СЕ долг в € 60 млн, который набежал за два года невыплат, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что это произойдёт, когда Парламентская ассамблея устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу её только приветствовать», — сказал «Известиям» сенатор.

В СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

Руководство Совета Европы ранее уже давало понять, что Европа заинтересована в том, чтобы Россия осталась членом этой организации. Поэтому нельзя исключать, что в ответ на заявления российских представителей о готовности внести всю сумму долга, в ПАСЕ также пойдёт на компромисс.

Русская линия