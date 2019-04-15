Глава Патриаршей комиссии считает, что очень скоро украинский народ разберётся кто есть кто, и захваченные у УПЦ храмы «ПЦУ» опустеют…

Протоиерей Димитрий Смирнов: Участь «ПЦУ» будет точно такой же, как и созданной большевиками обновленческой церкви

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы о ситуации на Украине, выразил мнение, что «автокефальный» проект властей Украины не отразится на будущем Православия в этой стране и представители «ПЦУ» повторят судьбу обновленческого раскола в СССР столетней давности, сообщает Интерфакс.

«У нас наше родное НКВД создало „Церковь Живую“ (обновленческую) в двадцатых годах (..) Ну и что? У них были самые большие храмы, даже храм Христа Спасителя они заняли. Но народ-то к ним не ходил! Люди же не глупые. Так что и здесь народ Украины разберется. Никто не будет в их церкви ходить», — считает священник.

Максимум, что удастся сделать сторонникам новой украинской церкви, это захватить несколько или несколько десятков храмов, добавил он.

По информации главы Патриаршей комиссии, в рядах самих «автокефалов» нет особого доверия к этой новой религиозной организации, которая состоит из разного рода раскольников и проходимцев.

«Сейчас знаете, до чего доходит? — рассказал священник. — Даже те, кто были внутри церкви так называемой филаретовской, его священники, которых он посвятил, они ходят крестить в Церковь каноническую тайком. То есть понимают, что их собственное крещение — тьфу, ничто не значит. Это любому из вас бороду приклей, пойди в „Софрино“, купи себе клобук, назначь себя патриархом — и всё».

Подводя итог, он выразил мнение, что появление на Украине «новой церкви» истинно верующим «ничем не грозит». «Просто это определённая мука для людей: всякий хаос, он очень вредно на душе отражается», — отметил священник.

Русская линия