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Сводка новостей от 15 апреля 2019

Московская духовная академия впервые провела День открытых дверей

13 апреля в самом большом духовном учебном заведении Русской Православной Церкви и старейшем в России впервые прошел День открытых дверей. Более 250 абитуриентов из России и ближнего зарубежья, желающих обучаться очно, собрались в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, сообщает пресс-служба МДА.

Впервые День открытых дверей стал общим для всех подразделений Академии.

Абитуриенты смогли посетить Московскую духовную академию и Троице-Сергиеву лавру, познакомиться с ректором Академии архиепископом Верейским Амвросием, представителями администрации и руководителями подразделений Академии, задать интересующие вопросы.

Большой актовый зал собрал более 250 абитуриентов из Москвы и Подмосковья, Минска, Севастополя, Твери, Новгорода, Мурманска, Нижнекамска, Воронежа, Новороссийска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Мичуринска, Тулы, Брянска, Калуги, Ижевска, Владимира, Ростова-на-Дону, Курска и других регионов России и Беларуси.

Специально ко Дню открытых дверей в МДА на сайте mpda.ru обновилась информация для поступающих. В разделе «Абитуриенту» — «Пошаговый план для абитуриента» уточнена информация о порядке поступления, а в разделе «Абитуриенту» — «Материалы для подготовки к экзаменам» выложена литература, по которой можно подготовиться к поступлению на бакалавриат, в магистратуру и аспирантуру.

Кроме того, студенты Академии начали писать учебное пособие для поступающих на бакалавриат. Оно построено на основе ответов на билеты комплексного экзамена. Сейчас в разделе «Материалы для подготовки к экзаменам» можно предварительно познакомиться с первыми пятью билетами.

В Большом актовом зале к абитуриентам обратился ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий. Он познакомил гостей с академической статистикой. Так, на сегодняшний день в Академии обучается 1395 человек:

на очном отделении 799 человек;

на заочном отделении 596 человек;

на бакалавриате 401 человек;

в магистратуре 153 человека;

в аспирантуре 72 человека;

на Регентском отделении 96 человек;

на Иконописном отделении 95 человек.

В штат Академии входят 192 преподавателя и 278 сотрудников.

Архиепископ Амвросий рассказал также о планах приемной кампании в этом году:

Те наши абитуриенты, у которых хорошие баллы по ЕГЭ, которые покажут свое церковное воспитание и соответствующие знания в области Священной истории Ветхого и Нового Завета, основ Церковного устава, а также хороший навык чтения на церковнославянском языке, знание молитв, — такие абитуриенты смогут миновать подготовительный курс и поступить сразу на первый курс бакалавриата".

Владыка ректор отметил, что лично будет проверять чтение на церковно-славянском языке и знание молитв, проведет собеседование с каждым, кто будет поступать на бакалавриат, на регентское и иконописное отделения, а также в магистранту и аспирантуру из других учебных заведений.

Затем гостям был показан фильм о Московской духовной академии — видеоролик, подготовленный пресс-службой МДА к семинару РосАккредАгентства. Семинар впервые прошел в Актовом зале МДА в марте 2019 года.

Проректор МДА по учебной работе иерей Павел Лизгунов детально представил структуру Академии, рассказал о том, как проходит обучение на бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре, о научной работе учебного заведения, а также о практиках, которые имеют студенты во время обучения.

Иеромонах Марк (Святогоров), проректор МДА по воспитательной работе, поблагодарил всех, кто прибыл в этот день в Духовную академию, и рассказал абитуриентам о распорядке дня, правилах поведения и внешнего вида.

С сообщением о правилах приема выступила секретарь Приемной комиссии Лидия Рязанова.

Председатель Студенческого совета МДА студент магистратуры Константин Муренец рассказал о работе Совета и представил гостям видеоролик о жизни и внеучебной деятельности студентов.

Затем абитуриенты разошлись по выбранным для поступления подразделениям. В Большом актовом зале остались те, кто готовятся поступать на очную форму бакалавриата. В фойе Актового зала Ученый секретарь совета и представители кафедр ответили на вопросы о поступлении и обучении в магистратуре и аспирантуре. В аудиториях Академического корпуса с абитуриентами пообщались заведующие Регентского и Иконописного отделений.

Вечером желающие абитуриенты молились на воскресном бдении в Покровском академическом храме. Богослужение возглавил ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий.

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