Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2019

День рождения святого Серафима Вырицкого отметили в Александро-Невской лавре

В Неделю 5-ю Великого поста, день памяти преподобной Марии Египетской, 14 апреля, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе монастыря. В связи с памятной датой — днем рождения преподобного Серафима Вырицкого — был отслужен молебен святому, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Его Преосвященству сослужили епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, благочинный Гатчинского округа протоиерей Владимир Феер, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице протоиерей Георгий Преображенский, настоятель храма преподобного Серафима Вырицкого в Большом Гостином Дворе иерей Артемий Наумов, братия обители и другие священнослужители.

Наместник поблагодарил владыку Митрофана за совместную молитву и напомнил верующим о житии святого, чей монашеский путь начался в лавре.

«Православная Церковь возносит молитвы преподобному Серафиму Вырицкому, все верующие знают и чувствуют его великую молитвенную помощь, — сказал владыка. — В тяжелое для Церкви революционное время, когда рушили и грабили храмы по всей стране, пытали и убивали священников, преподобный, а тогда — Василий Муравьев — получил благословение принять постриг в Александро-Невской лавре, а затем, будучи еще в достаточно молодом возрасте, стал духовником обители. Вся история жизни преподобного Серафима свидетельствует о высоте его духа и силе веры. Сегодня мы вспоминаем его в стенах обители, где он принял монашество, чувствуем его помощь и отзывчивость на наши молитвы. Он — наш родной святой, который жил и служил в этих стенах, молился Богу в этом храме, нес подвиг. И теперь, почивая телом в Вырице, продолжает на Небе возносить о нас молитвы ко Господу».

«Также сегодня мы совершаем память преподобной Марии Египетской, подвижницы, которая ушла от греховной жизни, неся подвиг, и ныне у престола Божия молится о нас. Мы сегодня спели последний раз Великим постом „Покаяния отверзи ми двери..“, но наше покаяние на этом не заканчивается. У нас есть великий данный нам залог избавления от грехов — Таинства исповеди и покаяния. Прибегать к ним учит и преподобная Мария Египетская, которая тоже принесла покаяние старцу Зосиме и причастилась», — закончил проповедь наместник Назарий.

Он пригласил желающих посетить Святодуховский центр, где открылась выставка «От земли к Небу» в честь 70-летия преставления преподобного Серафима Вырицкого. Экспозиция прибыла в лавру из Гатчины.

Русская линия

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