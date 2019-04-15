Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2019

В Москве пройдет международная конференция «Русские войска во Франции и на Балканах (1916−1918)»

Конференция проводится в канун 100-летия подписания Версальского мирного договора, официально завершившего Первую мировую войну. Организаторы мероприятия — Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса (1916−1918) и Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Православие.Ru.

Цель конференции — напомнить общественности в России и за рубежом о яркой и драматической истории Русского экспедиционного корпуса (1916−1918), проявившего на полях сражений во Франции и на Балканах лучшие боевые качества; предоставить обществу объективную и аргументированную информацию об этой научно и политически значимой проблематике; содействовать консолидации всех, кто неравнодушен к этой знаковой теме нашей воинской истории.

Впервые в рамках представительного научного форума исследователи из разных стран получат возможность обсудить широкий спектр вопросов, связанных с историей и боевой деятельностью РЭК, а также увековечением памяти воинов корпуса.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального архивного агентства, Российского исторического общества, Комитета Совета Федерации Федерального собрания по обороне и безопасности, Патриаршего совета по культуре, Института наследия имени Д.С. Лихачева. Среди докладчиков — ведущие историки по теме из России, Франции, Греции, Сербии, США. К проведению конференции, в канун Международного дня музеев, приурочено торжественное открытие обширной экспозиции в Центральном музее Вооруженных Сил РФ, на основе уникальных экспонатов, связанных с историей корпуса, из российских музеев и архивов, частных коллекций и семейных архивов потомков.

Предстоящий форум станет поистине уникальной площадкой для общения ученых и потомков воинов РЭК, сотрудников музеев и архивов, представителей государственных структур и общественных организаций из разных стран, внесет достойный вклад в дело исторического просвещения и улучшения взаимопонимания между народами.

На конференции будут рассмотрены следующие темы:

новые страницы истории Русского экспедиционного корпуса

проблематика Русского экспедиционного корпуса в архивах и музеях

преемственность подвига (воины корпуса — участники нескольких войн ХХ века, военные династии, и др.)

Русский экспедиционный корпус и Православие

Русский экспедиционный корпус — забытые страницы известных биографий

милосердие в Русском экспедиционном корпусе

Русский экспедиционный корпус и искусство

память о Русском экспедиционном корпусе: история и современность

Дата и место проведения: 16−18 мая 2019, Центральный музей Вооруженных Сил РФ.

Подробная информация и регистрация на конференцию — на сайте форума: http://ref.msk.ru.

Оператор форума: OOO «МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ»

http://www.makongress.ru

+7 (499) 705-79-25, +7 (926) 933-39-64

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