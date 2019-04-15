Выставка посвящена иконам личного благочестия — тем, что находились в частном владении людей. Широко известно, что значительная часть повседневного обихода русского человека была связана с обращением к святым образам, которые окружали его в пространстве города, храма, и, конечно, дома. На крепостной стене, надвратной башне, в трактире, лавке, гостинице, больнице, гимназии, присутственном месте, церкви, казарме, полковом храме, часовне, домашней божнице — иконы были везде, сообщает Православие.Ru.

Святые образа сопровождали людей от рождения до смерти: перед ними молились о даровании чада и благополучном разрешении чрева, заказывали икону небесного покровителя новорожденного, иконой благословляли на брак и самостоятельное житьё, на ратные подвиги и пострижение в монашество. Икону вкладывали в храм на помин души умершего, перед нею совершались панихиды, икона была самым дорогим и сердечным подношением на молитвенную память. Часто иконы жертвовались в храм по случаю важного происшествия в жизни христианина: спасения от гибели, исцеления, благополучного завершения какого-то дела. Сохранившиеся памятные надписи, которые владельцы нередко оставляли на полях и оборотах икон, позволяют увидеть сколь разными были обстоятельства создания и бытования образов, как причудливо порой складывалась их судьба. Посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с большим количеством мемориальных надписей, в подробности рассмотреть не только лицевую сторону иконы, но и оборот.

Пять залов выставки представляют собою последовательный рассказ о традициях бытования икон в XVII — начале XX столетия. Первый зал посвящён теме деторождения, семьи, ближайшего окружения христианина. Он начинается с родильной иконы, снятой по мерке новорожденного младенца, повествует о создании семейных реликвий и индивидуальных иконографий по частному волеизъявлению заказчика. Второй зал рассказывает о личных и общественных связях людей, иконах-благословлениях, подносных и памятных иконах, а также образах, связанных с войной. Третий зал посвящён теме паломничества — важнейшей составляющей духовной жизни православных. Четвёртый зал повествует о кончине человека. Пятый зал — это своеобразный эпиграф выставки, где на примере нескольких икон раскрывается тема ремесла иконописца. Именно благодаря им, искусным «иконным изографам», большинство имён которых мы так никогда и не узнаем, претворялись в жизнь оригинальные иконографические идеи, происходили эксперименты со стилем, отражались вкусы эпохи и конкретных заказчиков.

На выставке экспонируется более 150 икон и произведений церковного декоративно-прикладного искусства XVII — начала XX в из коллекции Звенигородского музея и Собрания русских икон при поддержке Фонда Андрея Первозванного. Абсолютное большинство произведений впервые будет представлено публике. Практически все экспонаты прошли реставрационную подготовку, а также были исследованы историками и искусствоведами. Значительное место в экспозиции будет отведено иконам в драгоценных окладах, отреставрированных в рамках подготовки к выставке.

На протяжении всей работы выставки будет доступен сайт www.iconscoll.ru, где можно будет ознакомиться с необходимой информацией о её структуре, экспонатах, режиме работы музея.

Совместный проект Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея и Собрания русских икон при поддержке Фонда Андрея Первозванного

Открытие выставки — 17 апреля 2019 года, в 15.00

Планируемое время работы — до конца 2020 года

Адрес: Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, 8. Выставочный зал Звенигородского музея в Царицыных палатах Саввино-Сторожевского монастыря

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