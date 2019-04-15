Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в российской столице с 25 апреля по 5 мая, сообщает сайт мэрии Москвы.

Развлекательные и благотворительные мероприятия запланированы в эти дни на 250 площадках.

Центрами притяжения фестиваля станут 14 площадок на Тверской площади, на площади Революции и Тверском бульваре, а также в других столичных округах. Там пройдут кукольные и музыкальные спектакли, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие и ремесленные мастер-классы.

Площадки «Пасхального дара» будут работать с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Фестиваль проходит каждую весну с 2014 года. Он начинается накануне Пасхи и длится всю следующую за главным православным праздником неделю.

В 2018 году площадки фестиваля посетили свыше 4,7 млн. человек.

Русская линия