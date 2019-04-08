5 апреля 2019 года в Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкине состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Кирилл, сердечно приветствуя высокого гостя, с признательностью отметил: «Всякий раз, когда Вы приезжаете в российскую столицу, мы с Вами встречаемся. Это свидетельствует о Вашем особом отношении к православной тематике. Мы знаем Вас как государственного руководителя, который близко к сердцу воспринимает жизнь своего православного народа».

«Это происходит тогда, когда государственный деятель разделяет христианские ценности, и когда эти ценности, которыми живет большинство народа, являются его собственными ценностями, — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Это свидетельствует о том, насколько Вы действительно близки к своему народу, насколько в Вашем сердце отображаются радости и скорби людей. Поелику Вы возглавляете страну и занимаете высший пост в своей стране, то, конечно, такого рода мировоззрение является очень важным для того, чтобы был обеспечен успех Вашего труда на посту Президента».

Святейший Владыка подчеркнул, что в Русской Церкви с большим уважением относятся к политической позиции И. Додона. «Могу свидетельствовать об этом не только от себя, но и от значительной части епископата, который знаком с Вашей деятельностью, и, конечно, в первую очередь опираюсь на отзывы своих собратьев, которые приходят из благословенной Молдовы».

Президент Республики Молдова поздравил Святейшего Патриарха с предстоящим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и рассказал Его Святейшеству о подготовке к празднованию на молдавской земле Светлого Христова Воскресения.

«Хочу передать Вам приветствие от всего молдавского народа», — сказал Игорь Додон, отметив, что более 96% процентов жителей Республики Молдова — это православные верующие.

Глава государства пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Молдавию и выразил надежду на то, что визит Его Святейшества состоится до конца текущего года. «Народ Молдовы ждёт Вас», — заявил И. Додон.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации А.К. Негуца.

Русская линия