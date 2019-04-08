В соборе Рождества Богородицы — главном храме Богородице-Рождественского Ферапонтова мужского монастыря (Вологодская митрополия) — завершены работы по сохранению монументальной живописи ХVI века, сообщает Патриархия.ru.

Стенописи 1502 года в соборе Рождества Богородицы имеют особую значимость для российской и мировой культуры. Росписи в соборе являются единственным сохранившимся до наших дней в первозданном виде ансамблем монументальной живописи великого русского мастера Дионисия.

Опыт консервации настенных росписей Дионисия под руководством реставратора высшей категории Н.Г. Брегмана в Ферапонтовском соборе является примером методически выдержанной последовательности в проведении всех этапов консервационных работ, что наряду с преемственностью методов, архитектурной реставрацией и музейным хранением представляет комплексный научный подход к решениям проблем уникального объекта культурного наследия.

По завершении тридцатилетнего цикла противоаварийных консервационных работ на росписях Дионисия, в 2011 году экспертами была отмечена уникальность завершенного этапа сохранения древнего памятника и подтверждена необходимость постоянного контроля над проведенными консервационными работами и возможными изменениями в состоянии стенописи. В соответствии с данным решением в 2012—2018 годах на стенописи Дионисия последовательно осуществлялись консервационные мероприятия в северной, западной, южной и восточной частях четверика собора, а также в северной алтарной апсиде — жертвеннике.

В 2018 году консервация продолжена в центральной и южной апсидах собора. Все работы по очистке и укреплению красочного слоя в 2018 году велись в соответствии с утвержденными методиками 1986, 1988 и 2010 годов. В разработке методик консервации росписей Дионисия на протяжении многих лет принимало участие большое количество исследователей и реставраторов, которым удалось не только создать новые инновационные методики, но и реализовать их в памятнике под постоянным контролем со стороны научно-методических советов Министерства культуры РСФСР, МК СССР и МК РФ.

В 2010 году методика по консервации красочного слоя была вновь утверждена МК РФ без изменений, поскольку ее актуальность подтверждена длительным периодом реализации и наблюдением над полученными результатами.

Собор Рождества Богородицы является ядром архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря и представляет собой первую каменную постройку Белозерья и монастыря, построенную, скорее всего, ростовскими мастерами, на что указывает его декор и строительные приемы. Собор был возведен в 1490 году на месте, освященном преподобным Ферапонтом для деревянной церкви 1408 года.

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