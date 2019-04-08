Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2019

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у раки с мощами святителя Тихона в Донском монастыре

7 апреля 2019 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России (1925), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Донской ставропигиальный мужской монастырь г. Москвы, где находится рака с честным мощами святителя Тихона. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В этот день исполнилось 50 лет со дня диаконской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла — 7 апреля 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) рукоположил монаха Кирилла (Гундяева) в сан иеродиакона.

В Большом соборе Донской обители Предстоятель Русской Православной Церкви совершил благодарственный молебен.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии; епископ Бронницкий Фома, наместник Донского монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря; насельники Донской обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил хор Донского монастыря.

По окончании богослужения наместник обители епископ Бронницкий Фома приветствовал Предстоятеля Русской Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству икону святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам молебна с Первосвятительским словом.

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