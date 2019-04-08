Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2019

Вадим Новинский: Вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки дня
Киевский суд признал, что закон о переименовании Церкви был принят с нарушениями необходимых процедур…

Вадим Новинский5 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Речь идёт о принятии Верховной Радой законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозные организации».

«В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской Православной Церковью», — заявил Новинский.

Украинскую Православную Церковь насильственно попытались лишить своего названия, не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви. «Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так ещё и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата», — отметил депутат.

«Слава Богу, что суд проявил настоящее уважение к духу и букве Закона и удовлетворил иск Александра Долженкова. Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Правосланой Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — заключил Вадим Новинский.

Впрочем, очень сомнительно, что украинские власти на этом остановятся. Благодаря решению суда УПЦ получила лишь временную передышку в вопросе переименования, и в ближайшее время следует ожидать новых инициатив украинских чиновников на этом направлении.

Русская линия

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Вадим Новинский: Вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки дня
Киевский суд признал, что закон о переименовании Церкви был принят с нарушениями необходимых процедур...

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