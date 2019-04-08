«Вселенский Патриархат охватывает все народы и нации, которым Православная вера была передана через миссионерскую деятельность и православное крещение», — с таким заявлением выступил Патриарх Константинопольский Варфоломей по окончании богослужения в пятницу утром, 5 апреля 2019 года, в церкви св. Константина и Елены в Болгарской общине Адрианополя, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Среди участников Литургии Преждеосвященных Даров был иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Старо-Загорский Киприан, епископ Аврилский Кирилл, генеральный консул Болгарии в Адрианополе Василь Вальчев, консул Греции в Адрианополе Сотирия Феохаридис, глава Болгарской общины города Василиос Лиазе и др.

Со своей стороны Константинопольский Патриарх выразил свой энтузиазм по поводу посещения Адрианополя по приглашению митрополита Адрианопольского Амфилохия. «Обращаясь к болгарской общине города, которая находится под покровительством Вселенского Патриархата с духовной и канонической точки зрения, Варфоломей утверждал, что греки и болгары объединены Православной верой. У нас общие идеалы и универсальные ценности», — пишет «Ромфея».

Кроме того, Патриарх Варфоломей сказал, что «благодаря этим идеалам и ценностям Вселенский Патриархат охватывает все народы и нации, которым он передал Православную веру посредством миссионерской деятельности и православного крещения». «Первым из этих народов является Церковь Болгарии. Перворождённая дочь Константинопольской Церкви — Православная Церковь Болгарии», — заявил Патриарх Варфоломей.

Обращаясь к присутствующим на Литургии студентам из Имброса, Константинопольский Патриарх подчеркнул: «Мы благодарим Бога наших отцов, который благословил нас за то, что мы получили греческое образование на нашем родном языке, на нашем родном Имбросе, после преследования, которое мы перенесли в 60-е годы».

В тот же день Патриарх Варфоломей принял участие в совместной молитве в патриаршей церкви на Фанаре, которую вместе с ним также совершил митрополит Артский Каллиник. Варфоломей вновь подчеркнул, что «Материнская Церковь дорожит своими детьми по всему миру», и особо упомянул о недавно дарованном статусе автокефалии так называемой «Православной церкви Украины».

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