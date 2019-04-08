Сегодня в выставочном зале Главного здания Новгородского музея-заповедника в кремле открывается выставка «Сбереженный мир. 420 лет церкви Успения Богородицы села Никулино Тихвинского уезда Новгородской губернии», сообщает сайт 53news.ru.

На выставке — более сорока предметов: иконы, церковная утварь, рисунки Леонида Егоровича Красноречьева, документы и фотоматериалы, представляющие вид церкви и интерьера начала XX века, процесс разборки, перевозки и реставрации церкви, реставрацию икон.

Это история одной маленькой деревянной церкви, характерной для Русского севера, одной из немногих сохранённых до наших дней благодаря переезду в музей под открытым небом.

Дата постройки — 1599 год. Церковь срубили на окраине села, на живописном берегу озера Никулинское (теперь это территория Любытинского района). В период Смутного времени, когда северные погосты подверглись опустошительным набегам иноземцев, у села Никулино литовцы разбили ополчение, погибли жители, был убит священник, а храм осквернен.

Время безжалостно стирает с лица земли деревянные храмы, деревни, жальники. Великая сокровищница народной культуры — Русский север постепенно пустеет. Перевозка церкви в «Витославлицы» с её исконного места диктовалась многими причинами, но, прежде всего, тем, что деревня Никулино катастрофически пустела, а памятник — и по времени сооружения, и по своей архитектуре — уникален. Если бы его не перевезли, мы непременно потеряли бы его.

В 1975 году Никулинскую церковь разобрали и доставили на территорию музея деревянного зодчества «Витославлицы». Её воссоздали в первоначальных формах под руководством архитектора-реставратора Леонида Егоровича Красноречьева. Одновременно со строением в Новгородский музей-заповедник поступили иконостас, иконы, кресты, фрагменты облачения священника, полотенца.

Деревянное зодчество — особая и уникальная часть нашего культурного наследия. По сравнению с каменными храмами, деревянные постройки наиболее уязвимы, дерево разрушается значительно быстрее. С 2016 года силами сотрудников Новгородской научной реставрационно-производственной мастерской, Новгородского музея-заповедника, Государственного Эрмитажа была проведена огромная работа по исследованию, реставрации церкви и предметов ее внутреннего убранства. Многие памятники древнерусской живописи на выставке демонстрируются впервые.

Выставка «Сбереженный мир» позволяет понять сложность процесса сохранения культурного наследия, необходимость и важность этой работы для создания непрерывной исторической связи между поколениями, для понимания особенностей формирования так называемой «загадочной русской души».

Экспозицию можно будет увидеть до 10 июня.

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