С момента провозглашения «ПЦУ» прошло лишь два заседания Синода этой церковной структуры, и оба они сопровождались скандалами. Теперь становится более понятно, что происходит в рядах объединённых раскольников — новая команда во главе с Епифанием активно старается отодвинуть на второй план лже-патриарха Денисенко, но тот упорно сопротивляется.

Борьба между «старой» и «новой» командой в «ПЦУ» настолько жестокая, что её не удаётся скрыть от СМИ. Более того, сами участники этой борьбы выступают в прессе, обвиняя своих оппонентов в том, что они раскалывают новую структуру. А «ПЦУ», действительно, оказалась на грани раскола, хотя никаких принципиальных решений Синоды этой структуры ещё не принимали. Что же будет, если какого-либо «архиерея» захотят сместить?

Престарелый Денисенко активно борется за то, чтобы играть первую роль в новосозданной структуре. Об этом свидетельствует скандальное выступление его сторонника «митрополита» Иоасафа Шибаева, который возмутился тем, что к Филарету на Синоде относятся очень непочтительно, сообщает СПЖ.

«Все эти дни я не нахожу себе покоя, ибо боюсь, что своим молчанием поставлю себя когда-то ответчиком на Божием Суде, — пишет „иерарх“. — О чем же я молчу? Молчу о том, что на наших глазах и с нашим невольным участием произошёл церковный переворот. В нём обманом сменили не только Предстоятеля Церкви, но и саму Церковь направили по какому-то лживому пути, сделали ложь началом её бытия. Святые Каноны Православной Церкви, только и только, по которым строится жизнь Церкви, заменили чьей-то человеческой, а значит, не лишённой греховности, волей».

Шибаев утверждает, что в процессе создания «ПЦУ» молодая часть «епископата» вошла в союз с греками, противопоставила себя старшим «архиереям» и разработала план по устранению Филарета.

«Сейчас нам отвечает теперешняя молодежь, возглавившая Церковь — Так хотят греки! Вся подготовка к этим, уже совершившимся событиям, велась в каком-то тайном шушуканье между окружением Патриарха — митрополитом Епифанием, архиепископами Евстратием и Агапитом. Всё происходящее представлялось в виде каких-то отрывочных полуслухов-полупредположений, никто не знал точного положения дел. Правда, уже тогда, „Вражеская пресса“ писала о том, что молодое окружение Патриарха имеет тайный план устранить Патриарха от управления, но никто этому не верил. А, выходит, напрасно не верили!»

«Иерарх» утверждает, что большинство епископата согласилось с отстранением Филарета от предстоятельства в новой Церкви исключительно из-за уверений, что руководить ПЦУ будет тандем Филарет-Епифаний, а участие Филарета в руководстве будет прописано в Уставе.

«Когда мы спрашивали — а кто же будет Предстоятелем? За кого будем голосовать? Нам отвечали, в том числе и Святейший Патриарх — за митрополита Епифания. На наше недоумение по поводу его чрезвычайной, для Предстоятеля, молодости, неопытности, да и неизвестности его убеждений, нам говорили — управлять Церковью будут вместе — Патриарх Филарет и Митрополит Епифаний, — рассказывает „архиерей“. — Более того — всё это будет описано в новом Уставе Церкви, отдельной временной (действующей до смерти Патриарха) главой. Устава, который должны мы будем принять после получения Томоса об автокефалии. На это мы, успокоенные обещанием участия в управлении богатого опыта Патриарха, согласились».

Положения самого Устава Иоасаф характеризует, как «вредные для жизни нашей Церкви и даже антиканоничные», так как состав Синода Церкви определялся лишь одним человеком — предстоятелем, и все епископы не имеют возможность определять решения Церкви: «Он имеет возможность подобрать такой состав, который примет именно его решение. Этим в Церкви вводилось единовластие — отбрасывался принцип соборности. Каноны Церкви требуют, чтобы два раза в год собирались Соборы всех епископов для решения текущих дел Церкви. Это требование Канонов. Если пункт Устава противоречит Каноническому Праву Церкви, он не лигитимен. Его положения не законны».

Подытоживает Иоасаф Шибаев своё письмо тезисом о том, что в новосозданной структуре всюду царит ложь.

«Лгали до Собора о двух Предстоятелях. Лгали, принимая Устав, текст которого не обсуждался и оказался совсем не похожим на обещанный. Лгали о том, что будет сразу собран поместный собор ПЦУ для урегулирования всех сомнительных вопросов бытия Церкви. Лгали и лгут о положении диаспоры, она всё же отходит к Вселенскому Патриарху, или просто-в небытие. Только прямо не говорят об этом сейчас, не „форсируют“ вопрос — пусть немного всё утрясётся и тогда без объяснений выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи. А сейчас ещё и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому Патриарху. Мы, дескать, в нарушение собственного Устава, сами не хотим быть в юрисдикции Вселенского Патриарха. Лгали о том, что на богослужениях будут поминаться два Предстоятеля — Патриарх и Митрополит. А ведь где ложь, там и её, лжи, отец. Где ложь, там пресекается Божия Благодать. И всё, сделанное на основе лжи, неправды, не имеет силы в Церкви, а является, по слову Отцов Второго Вселенского Собора о Максиме Цинике — ничтожным», — заявил «епископ».

В конце Обращения Шибаев обвиняет Епифания и молодой «епископат» в неблагодарности к Филарету, который дал им все возможные материальные блага: «Теперешние возглавители Церкви, вспомните о том, что именно он нашёл вас, пасущих коров и гусей, вознёс вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага и духовные и материальные. Поставил Вас в епископы, дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги. Вы, видимо, в самомнении, всё это принимали как должное. Чем же вы платите Патриарху? Не даёте ему дожить оставшиеся годы в покое, почёте и тишине? Помните слова Божии — „Проклят Ханаан, раб рабов будет он..“. Да не будет с вами и с нами этого!»

Таким образом, выступление Шибаева можно считать первый шагом сторонников Денисенко к тому, чтобы кардинально изменить ситуацию в «ПЦУ» и начать выстраивать эту структуру под лже-патриарха Филарета. Данное выступление, скорее всего было согласовано с Денисенко, и это сигнал остальным, которые должны активно поддержать своего «патриарха». Если таковых окажется достаточно много, Филарет сможет собрать собор и изменить Устав на тот, который бы он хотел, отстранив Епифания от реального управления и утвердив своё положение.

Русская линия