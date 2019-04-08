Строительство собора святой Екатерины поддерживают всё большее число людей самых разных профессий. Среди них — известные российские спортсмены. Так, 5 апреля к сторонникам возведения храма Небесной покровительницы уральской столицы присоединился Олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин. Паблик «Храм святой Екатерины» опубликовал его видеообращение к жителям города, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Хочется обратиться ко всем людям — тем, кто за строительство храма и тем, кто против: не ругайтесь, будьте добрее — у нас все получится! Я уверен, что через пару лет мы будем все вместе гордиться тем, что храм святой Екатерины стоит на этой земле и украшает наш город», — сказал Антон в своём видеообращении.

Ежедневно к первому позитивному интернет-паблику, рассказывающему о будущем храме святой Екатерины и о его истории, о самой святой и о городском сообществе в поддержку возведения храма в центре города, присоединяются всё новые сторонники.

Большой популярностью пользуется интернет-флешмоб, который начался с выкладывания фотографий уральцев с табличками и плакатами «#ЯзаХрам». В первые же дни в нём приняли участие не только жители Екатеринбурга, но и многих других городов нашей страны и зарубежья, ратующие за укрепление духовных ценностей. К флэшмобу присоединились и звезды мирового масштаба.

Так, вечером, 3 апреля к сторонникам возведения храма примкнул легенда российского спорта, обладатель многочисленных чемпионских титулов, боец смешанного стиля Федор Емельяненко. Он написал на своей страничке в Инстаграм: «Вместе с Павлом Дацюком @datsyuk13hockey поддерживаю строительство храма Святой Екатерины @hram_ekb в Екатеринбурге».

А за день до того — 2 апреля к сторонникам возведения собора примкнул хоккеист Павел Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Легендарный хоккеист также поддержал строительство храма на родной земле, разместив соответствующий пост в личном аккаунте Instagram: «Поддерживаю строительство Храма @hram_ekbсвятой Екатерины в родном Екатеринбурге».

В поддержку строительства собора Небесной покровительницы к горожанам обратились также спортсмены бойцовского клуба «Архангел Михаил» из Екатеринбурга: Иван Штырков, Денис Лаврентьев, Алексей Кунченко, Петр Ян. Спортсмены поддержали флешмоб еще один способом — записали видеообращения. Они выложены выложены в группах «Храм святой Екатерины».

«Молодец Иван! Настоящий мужчина!», «Молодцы мужики!», «Спасибо большое за поддержку! Очень мудрые слова!», «Всем пример! Горд такими людьми!» — такими словами благодарят в комментариях паблика под видеообращениями уральских спортсменов.

К участникам группы в соцсети «ВКонтакте» присоединился и шоумен Михаил Галустян, он стал подписчиком паблика, когда пользователи Интернета высказали сомнения, что артисты, молившиеся за молебном на День Торжества Православия, посетят эту группу.

Напомним, российские звезды театра и кино одними из первых сказали добрые слова сторонникам строительства храма на празднике Торжества Православия в Екатеринбург, который прошел 17 марта на месте будущего строительства собора. В тот праздничный день вместе с горожанами молились Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Алексей Чадов, Егор Пазенко, Дмитрий Грачев и Михаил Галустян. Так, Михаил Пореченков в общении с местными СМИ отметил, что строительство храма — это духовная скрепа, которая собирает нашу огромную, такую разную Россию.

Строительство собора поддержали и российско-уральские рок-звезды: Владимир Шахрин и Вячеслав Бутусов, а также участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.

Люди продолжают активно высказываться в пользу строительства храма. Вместе с видеообращениями звезд и именитых спортсменов в пабликах появляются мнения жителей Екатеринбурга — представителей самых разных профессий. Среди них много представителей сферы медицины.

«Как может врач протестовать против строительства больницы, художник против строительства картинной галереи, а любитель книг против библиотеки?» — так высказал свое мнение Андрей Эльдарович Цориев, главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральского государственного медицинского университета.

Андрей Эльдарович в своем видеообращении сказал о важности строительства собора святой Екатерины для города и отметил, что храм — это Дом Божий, в котором напоминают, что в жизни есть место и подвигу, и что любовь это нечто бескорыстное, что есть красивое церковное искусство, есть красивое церковное пение, тысячелетняя история.

Проникновенные слова о важности собора в паблике «Храм святой Екатерины» в своих видеообращениях сказали также главный онколог Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев о строительстве храма святой Екатерины и начальник Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Денис Александрович Демидов.

Сегодня люди разных профессий и областей деятельности выражают слова любви и поддержки этого проекта. Организаторы паблика приглашают всех желающих присоединиться и поддержать строительство собора святой Екатерины.

Сообщества под названием «Храм Святой Екатерины» действуют «Вконтакте» (https://vk.com/hram_ekb), Instagram (https://www.instagram.com/hram_ekb/), Facebook (https://www.facebook.com/hramekb). Авторы проекта — инициативная группа сторонников строительства храма. Желая оградить собор святой Екатерины от слухов и домыслов, создатели нового проекта собирают и транслируют в соцсетях всю информацию о храме, находящуюся в открытом доступе.

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