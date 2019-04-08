Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2019

В Синодальном отделе по делам молодежи состоялось заседание экспертного совета по работе с подростками

5 апреля 2019 года в Синодальном отделе по делам молодежи прошло заседание экспертного совета по работе с подростками. Встречу возглавил исполняющий обязанности председателя Синодального отдела протоиерей Кирилл Сладков, модераторами выступили С.В. Тетерский и С.Г. Тетерская, сообщает Синодальный отдел по делам молодежи.

На повестке дня стояла подготовка программы по работе с подростками, а именно: создание глоссариума; изучение имеющихся официальных общецерковных, епархиальных и приходских документов и научно-методической литературы по интересующему вопросу; подготовка справки о результатах текущей работы; составление предложений по развитию работы с подростками. По каждому пункту повестки были назначены ответственные и обозначены сроки исполнения.

Участниками рабочей встречи стали члены экспертного совета Синодального отдела по делам молодежи: генеральный директор АНО содействия воспитанию детей и молодежи «Общее дело» и православного военно-патриотического лагеря «Ратная застава» К.С. Поваров; заместитель руководителя Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи А.В. Боженов; руководитель молодежного проекта «СоБытие» при Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи А.С. Алексеева; директор православного детского лагеря «Богослово» диакон Виктор Розанов; преподаватель Сретенской духовной семинарии иеромонах Андроник (Пантак); заместитель председателя отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии иерей Владислав Малышев; руководитель отдела молодежного служения Городецкой епархии Г. А. Меркулов; проректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования С.Г. Тетерская; директор АНО содействия воспитанию подрастающих поколений «Детские и молодежные социальные инициативы» С.В. Тетерский; директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Р.А. Ткаченко; руководитель отдела Кемеровской епархии по делам молодежи протоиерей Сергий Семиков; заместитель руководителя Братства православных следопытов иеромонах Димитрий (Першин), руководитель сектора по взаимодействию с епархиями Синодального отдела А.В. Оберст.

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