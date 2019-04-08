|Сводка новостей от 8 апреля 2019
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Вадим Новинский: Вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки дня
Святейшего Патриарха Кирилла ждут в Молдавии до конца года
Известные российские спортсмены поддержали строительство собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга
Американское духовенство РПЦЗ просит Дональда Трампа остановить гонения на УПЦ
Турбьерн Ягланд: Единственный способ не допустить выход России из Совета Европы — это вернуть её делегации право голоса в ПАСЕ
«ПЦУ» оказалась на грани раскола
На Фанаре считают себя «матерью», а остальные Поместные Церкви «своими детьми»
Этот день в Русской истории
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у раки с мощами святителя Тихона в Донском монастыре
В соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря завершены работы по сохранению монументальной живописи ХVI века
В Вырице состоялась конференция «Традиции благотворительности российского предпринимательства от Серафима Вырицкого до наших дней», приуроченная к 70-летию преставления святого
Открывается выставка в честь 420-летия Успенской церкви из музея «Витославлицы»
Архангельские православные врачи совершили медицинскую экспедицию на Пинежье