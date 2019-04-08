Конференция «Традиции благотворительности российского предпринимательства от Серафима Вырицкого до наших дней», приуроченная к 70-летию преставления святого, прошла 4 апреля в воскресной школе Казанского храма Вырицы. Организаторы — городская администрация, Санкт-Петербургская и Гатчинская епархии. Вел встречу начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов, сообщает ИА «Вода живая».

«Вчера исполнилось 70 лет со дня преставления преподобного Серафима Вырицкого, и я хотел бы обратить внимание на его личность в контексте современности, — сказал, открывая конференцию, клирик Казанского храма иеромонах Кирилл (Зинковский). — Батюшка соединил в своем земном служении духовное и материальное, гармонично мог существовать в миру — стал богатым человеком, руководителем, — и в монашестве, где достиг святости. Мы узнаем все больше историй его благодатной помощи и при его жизни, и после смерти. Святости удостаиваются единицы, но жизнь преподобного и обычным людям дает примеры и ориентиры. Он вырос в бедной крестьянской семье, был служащим в лавке, бизнесменом, семейным человеком, а потом — монахом, священником, старцем, окормляющим многих людей».

Наличие таких разных качеств в его личности, отметил отец Кирилл, приводит к идее разумного сочетания того, что считается несоединимым, — традиции и новаторства. Такое сочетание особенно необходимо России после тяжелого ХХ века. Какие традиции нужны? Необходимо чувство меры, понимание, какие идеи можно принять. Нужно не механическое заимствование опыта других стран, оно себя не оправдывает. По слову святителя Василия Великого, «добро от зла отличается мерой». Как же эту меру найти? Тут важен опыт батюшки Серафима, он дает своеобразный ключ для верующих. Святой постоянно внутренне обращался к Богу — не только на богослужении в храме, но и во всех житейских делах.

Настоятель храма преподобного Серафима Вырицкого в Большом Гостином Дворе иерей Артемий Наумов рассказал о выставке, открывшейся в Музее истории купечества, порадовался, что ее уже посетили школьники. «Мы второй день вспоминаем этого великого святого, в том числе и здесь, в месте, где он обрел упокоение. К нему каждый день приезжают люди: он продолжает служение на небесах, исполняет просьбы, о чем свидетельствуют многочисленные чудеса».

Председатель Союза православных предпринимателей Санкт-Петербурга Владислав Жукович выступил с сообщением «Возрождение и популяризация наследия дореволюционных предпринимателей, меценатов и благотворителей, развитие культуры предпринимательства». Он отметил, что разные грани личности преподобного могут быть востребованы. Подрастающему поколению интересны детство и юность — рассказ о том, как крестьянский мальчик стал одним из богатейших людей России. Для деловых людей важно, что он занялся предпринимательством, потому что его благословил духовник, а не по личному желанию, но, тем не менее, все делал с любовью, добросовестно. Не прилепился к богатству, раздал все имущество и выбрал опасное после 1917 года монашеское служение.

Владислав Жукович подчеркнул, что необходимо работать с молодежью, с будущими специалистами, которые могут стать предпринимателями, чтобы они хотели чего-то большего, чем просто заработать деньги. Погоня за материальными благами часто оборачивается разочарованием. Деньги — это средство, а не цель. Необходимы нравственные ориентиры. О них идёт речь в проекте «Опора-созидание», созданном для изменения культуры бизнеса. Одна из задач — чтобы главы о предпринимательстве появлялись в учебниках по истории и экономике.

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Георгий Преображенский вручил памятную медаль, изготовленную к 150-летию преподобного Серафима Вырицкого, Владиславу Жуковичу и Владимиру Иванову.

Несколько докладов были посвящены социальному предпринимательству. Руководитель туркомпании для инвалидов «Либерти» Мария Бондарь рассказала о 15-летнем опыте работы. Началось с туров для иностранных инвалидов-колясочников. Для российских инвалидов было решено работать без прибыли, по себестоимости, для детских групп — бесплатно. Три года ведется работа со слепыми и слабовидящими, разрабатывается программа для инвалидов по слуху.

Руководитель благотворительного фонда «Диакония» и координационного центра помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, епархиального ОЦБСС Елена Рыдалевская рассказала о предпринимательстве как одном из этапов ресоциализации зависимых. Подопечным реабилитационных центров — мужчинам от 18 до 50 лет — нелегко трудоустроиться. Их обучают ремеслу, создаются трудовые бригады. Желающим излечиться от зависимости важно находиться в трезвом коллективе, важно также, чтобы деловые люди помогали им, давали подряды. Был показан видеосюжет, как подопечные центра отремонтировали подъезды жилых домов.

Представитель организации «Деловая Россия» Станислав Мерзляков рассказал, что занимается изготовлением металлоконструкций, и, получив заказ для Детского хосписа, делал их по себестоимости.

Директор организации профобразования «Деловое поле» Татьяна Максимова говорила о духовно-нравственных ценностях в профессиональном самоопределении подростков и молодежи, подчеркнув, что сегодняшние дети живут в непредсказуемом мире. Возрастает ценность человеческой личности, и как никогда актуальны идеи философа Ивана Ильина о том, что духовное должно превалировать над материальным, что человек не сможет существовать без придания жизни высшего смысла.

Менеджер по проектам Детского хосписа Яна Киселева рассказала о ежегодной акции «Белый цветок», возрождающей традиции российской благотворительности.

Для гостей состоялась экскурсия по Казанскому храму. Они также посетили созданный Православной детской миссией приют «Умиление», где живут приемные семьи с детьми-инвалидами.

Русская линия