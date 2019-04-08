Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2019

Американское духовенство РПЦЗ просит Дональда Трампа остановить гонения на УПЦ
Восточно-Американская епархия обратилась к Президенту США с открытым письмом, в котором обратило внимание на нарушение прав верующих на Украине…

Духовенство Восточно-Американской епархии РПЦЗ2 апреля 2019 года в Александро-Невском кафедральном соборе в гор. Ховелл, шт. Нью-Джерси (США) состоялось Великопостное говение духовенства Восточно-Американской епархии РПЦЗ, в ходе которого священнослужители рассмотрели тяжёлую ситуацию на Украине и приняли решение обратиться с открытым письмом к Президенту США Дональду Трампу с просьбой на дипломатическом уровне защитить каноническую УПЦ, сообщает официальный сайт Восточно-Американской епархии.

В своём обращении священнослужители РПЦЗ обратили внимание, что каноническая Украинская Православная Церковь «в настоящее время подвергается преследованиям от рук украинского правительства и поддерживаемых им творящих насилие группировок».

Подробно о ситуации на Украине собору духовенства рассказали иереи Марк Тайсон (настоятель общины св. пророка Илии гор. Пиджен-Фордж, шт. Теннесси) и Нектарий Тревино (настоятель общины свв. Младенцев и равноап. Нины гор. Бристов, шт. Вирджиния). Оба священника были клириками Карпаторосской епархии в Америке в юрисдикции Константинопольского Патриархата, но в 2018 году оставили эту юрисдикцию в знак протеста против неканонических действий Вселенского Патриархата на Украине.

Священнослужители сообщили, что в настоящее время на Украине силовым методом отбираются храмы, против УПЦ развёрнута травля в СМИ, принимаются антицерковные законы, целью которых является уничтожение канонической Церкви.

После их комментариев также выступил бывший Предстоятель Православной Церкви в Америке митрополит Иона, представив график последних событий и подчеркнув невозможность каких-либо сослужений с Вселенским Патриархатом, который вступил в евхаристическое общение с украинскими раскольниками.

Русская линия

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Американское духовенство РПЦЗ просит Дональда Трампа остановить гонения на УПЦ
Восточно-Американская епархия обратилась к Президенту США с открытым письмом, в котором обратило внимание на нарушение прав верующих на Украине...

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