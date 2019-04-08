Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2019

Архангельские православные врачи совершили медицинскую экспедицию на Пинежье

Участники архангельского отделения общества православных врачей провели бесплатный медосмотр на Пинежье. Специалисты осмотрели жителей деревни Веркола, монахов и насельников Свято-Артемиево Веркольского мужского монастыря, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Прием провели уролог Алексей Шаманин, хирург Елена Шаманина, терапевт, эндокринолог и гастроэнтеролог Светлана Иванова, кардиолог Константин Кривонкин, невролог Юрий Ленко и челюстно-лицевой хирург Галина Ускова.

Помогали специалистам в поездке студенты старших курсов Северного государственного медуниверситета.

Возглавила экспедицию председатель регионального отделения общества православных врачей, доцент кафедры педагогики и психологии СГМУ, кандидат психологических наук Евгения Щукина.

Сопровождал участников поездки руководитель епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности, настоятель Свято-Троицкого храма Архангельска протоиерей Алексей Денисов.

«В деревне Верколе врачами было принято более 110 человек, также специалисты осмотрели на дому пациентов, имеющих сложности в передвижении, — сообщила Евгения Георгиевна. — В монастыре за медпомощью обратилось более 40 человек».

Кроме медосмотров врачи провели в Верколе встречу со школьниками по вопросам профориентации.

Как пояснила Евгения Щукина, врачи во время поездки также побывали в литературно-мемориальном музее Федова Абрамова: «Мы еще раз убедились, каким сильным духом обладал наш земляк, как любил свою родину и как истинно относился к православной вере».

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Архангельские православные врачи совершили медицинскую экспедицию на Пинежье
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