Руководство Совета Европы считает, что данный вариант был бы более выгоден Европе, чем изгнание России из организации…

Турбьерн Ягланд: Единственный способ не допустить выход России из Совета Европы — это вернуть её делегации право голоса в ПАСЕ

В Европе в настоящее время ведётся дискуссия о том, как выйти из тупикового положения, в котором отказался Совет Европы в вопросе наложения санкций на российскую делегацию в ПАСЕ. Россия в ответ на лишение голоса в организации отказалась платить членские взносы, что ведёт к тому, что рано или поздно Москву могут исключить из СЕ.

Такое развитие событий было бы печальным для России. Однако, не менее печальным оно будет и для Европы, ведь благодаря членству России в СЕ европейские политики и чиновники имеют серьёзный рычаг давления на российские власти. Чего только стоит Европейский суд по правам человека, который довольно часто поправляет российское судопроизводство.

Именно поэтому руководство Совета Европы старается найти компромисс, чтобы не доводить ситуацию до исключения России. Никакой особой любви оно к российской элите не питает, как пытаются представить некоторые политики в Евросоюзе.

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, слова которого приводит издание Financial Times, сообщает РИА Новости.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», — сказал он.

Совет Европы, по мнению Ягланда, «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». «Мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе», — сказал глава организации.

По словам генерального секретаря Совета Европы, единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил надежду на то, что Россия останется в Совете, и призвал её заплатить взнос в бюджет организации.

Глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдёт только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по её исключению. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.

По словам замглавы МИД Александра Грушко, Россия видит, что в последнее время в Совете Европы возрастает число здравомыслящих, при этом Москва выступает за любые усилия, направленные на преодоление системного кризиса организации.

Русская линия