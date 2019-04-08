7 апреля 2019 года, в Неделю 4-ю Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского церковного округа, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках г. Москвы; протоиерей Александр Туриков, настоятель храма Спаса Преображения на Песках г. Москвы; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: заместитель министра финансов РФ А.Ю. Иванов; помощник президента РФ А.Р. Белоусов; начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант В.С. Ивановский; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев; глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов; заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев.

Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Московских духовных школ (3-й академический хор) под управлением чтеца Серафима Мороза.

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил иеродиакона Алексия (Турикова) в сан иеромонаха.

После чтения Евангелия были вознесены сугубые молитвы о Предстоятеле Русской Православной Церкви в связи с 50-летием служения Его Святейшества в священном сане (7 апреля 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) рукоположил монаха Кирилла (Гундяева) в сан иеродиакона).

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Александр Войтенко, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в поселке Семхоз Московской области (благочиние ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы).

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление у иконы Благовещения Пресвятой Богородицы в местном ряду иконостаса.

От лица участников богослужения епископ Воскресенский Дионисий поздравил Святейшего Владыку с юбилеем диаконской хиротонии. «От всей души все предстоящие здесь и архиереи, и клирики, и миряне, и вся полнота Церкви Русской поздравляет Вас с этим одновременно и глубоко личным праздником, и с праздником для всех нас», — сказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии, обратившись к Его Святейшеству с благопожеланиями.

Предстоятель Русской Церкви произнес проповедь.

По древней традиции в праздник Благовещения после богослужения Святейший Владыка вместе с воспитанницами приюта при Покровском ставропигиальном монастыре выпустил в небо голубей со ступеней Благовещенского собора.

Русская линия