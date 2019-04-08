Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2019

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля

7 апреля 2019 года, в Неделю 4-ю Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского церковного округа, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках г. Москвы; протоиерей Александр Туриков, настоятель храма Спаса Преображения на Песках г. Москвы; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: заместитель министра финансов РФ А.Ю. Иванов; помощник президента РФ А.Р. Белоусов; начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант В.С. Ивановский; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев; глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов; заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев.

Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Московских духовных школ (3-й академический хор) под управлением чтеца Серафима Мороза.

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил иеродиакона Алексия (Турикова) в сан иеромонаха.

После чтения Евангелия были вознесены сугубые молитвы о Предстоятеле Русской Православной Церкви в связи с 50-летием служения Его Святейшества в священном сане (7 апреля 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) рукоположил монаха Кирилла (Гундяева) в сан иеродиакона).

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Александр Войтенко, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в поселке Семхоз Московской области (благочиние ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы).

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление у иконы Благовещения Пресвятой Богородицы в местном ряду иконостаса.

От лица участников богослужения епископ Воскресенский Дионисий поздравил Святейшего Владыку с юбилеем диаконской хиротонии. «От всей души все предстоящие здесь и архиереи, и клирики, и миряне, и вся полнота Церкви Русской поздравляет Вас с этим одновременно и глубоко личным праздником, и с праздником для всех нас», — сказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии, обратившись к Его Святейшеству с благопожеланиями.

Предстоятель Русской Церкви произнес проповедь.

По древней традиции в праздник Благовещения после богослужения Святейший Владыка вместе с воспитанницами приюта при Покровском ставропигиальном монастыре выпустил в небо голубей со ступеней Благовещенского собора.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Вадим Новинский: Вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки дня
Киевский суд признал, что закон о переименовании Церкви был принят с нарушениями необходимых процедур...

Святейшего Патриарха Кирилла ждут в Молдавии до конца года
Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном...

Известные российские спортсмены поддержали строительство собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга
В поддержку строительства выступили олимпийский чемпион Антон Шипулин, знаменитый хоккеист Павел Дацюк, боец смешанного стиля Федор Емельяненко и многие другие...

Американское духовенство РПЦЗ просит Дональда Трампа остановить гонения на УПЦ
Восточно-Американская епархия обратилась к Президенту США с открытым письмом, в котором обратило внимание на нарушение прав верующих на Украине...

Турбьерн Ягланд: Единственный способ не допустить выход России из Совета Европы — это вернуть её делегации право голоса в ПАСЕ
Руководство Совета Европы считает, что данный вариант был бы более выгоден Европе, чем изгнание России из организации...

«ПЦУ» оказалась на грани раскола
Старая команда Денисенко возмущена тем, что Епифаний и ряд архиереев из УАПЦ отказываются подчиняться лже-патриарху...

На Фанаре считают себя «матерью», а остальные Поместные Церкви «своими детьми»
Константинопольский Патриархат охватывает все народы, которым он передал Православную веру, заявил патриарх Варфоломей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы празднуем Собор Архангела Гавриила...

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у раки с мощами святителя Тихона в Донском монастыре

В соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря завершены работы по сохранению монументальной живописи ХVI века

В Синодальном отделе по делам молодежи состоялось заседание экспертного совета по работе с подростками

В Вырице состоялась конференция «Традиции благотворительности российского предпринимательства от Серафима Вырицкого до наших дней», приуроченная к 70-летию преставления святого

Открывается выставка в честь 420-летия Успенской церкви из музея «Витославлицы»

Архангельские православные врачи совершили медицинскую экспедицию на Пинежье

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика