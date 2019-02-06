Западные страны стараются, как можно быстрее, втянуть в военной блок все Балканы…

Северная Македония в ближайшее время станет тридцатым участником НАТО. 6 февраля представители государств альянса подписал протокол о вступлении Скопье в блок. Полноправное членство балканская страна получит после того, как документ ратифицируют все члены альянса, сообщает RT.

Как уточняется в коммюнике Североатлантического альянса, подписи под документом о расширении блока поставили постпреды 29 стран — участниц НАТО, на процедуре присутствовал глава македонского МИД Никола Дмитров.

После того как протокол был подписан, Скопье получил право принимать участие в совещаниях альянса. Но чтобы Северная Македония стала полноценным членством, протокол должен быть ратифицирован всеми действующими участниками НАТО.

Чтобы вступить в альянс, Скопье пришлось изменить название страны на Северную Македонию. Такое требование было выдвинуто Грецией — Афины блокировали вступление Македонии в альянс из-за давнего спора. В Греции считали, что в будущем Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область Македонии из-за идентичного географического названия.

В 2017 году между Афинами и Скопье активизировались переговоры о возможном переименовании Македонии, а уже в июне 2018 года стороны подписали соглашение, по условиям которого балканское государство согласилось изменить название на «Республика Северная Македония».

Чтобы утвердить это решение, а также получить согласие населения на вступление в НАТО и ЕС, в стране был организован референдум. Противники переименования страны бойкотировали голосование. В итоге необходимый порог явки в 51% достигнут не был — свои голоса отдали только 37% жителей страны, из них более 90% высказались в поддержку предлагаемого властями плана.

Глава избирательной комиссии страны Оливер Деркоски заявил, что референдум нельзя считать состоявшимся, однако власти Македонии проигнорировали этот факт, а премьер-министр Зоран Заев назвал итоги голосования «серьёзным вкладом в будущее Македонии». В январе 2018 года парламент этой страны принял соответствующие поправки в Конституцию, окончательно закрепив результаты нелегитимного референдума.

Македонские власти не только пожертвовали ради НАТО прежним названием страны, но также присвоили албанскому языку статус второго официального. Соответствующий закон вступил в силу в середине января прошлого года, до этого албанский язык имел официальный статус только в районах проживания албанского меньшинства.

Македония станет четвёртым участником НАТО в балканском регионе. Ранее к альянсу присоединились Хорватия и Албания, а в 2017 году — Черногория. При этом если в Македонии референдум о присоединении к НАТО не собрал достаточную явку, то власти Черногории решили вовсе не проводить голосование.

По мнению экспертов, конечной целью США на Балканах является полное вытеснение региона из орбиты российского влияния. Затягивая в НАТО всё новые балканские государства, Вашингтон рассчитывает со временем сломить сопротивление и главного партнёра Москвы на Балканах — Сербии.

Русская линия