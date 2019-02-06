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Сводка новостей от 6 февраля 2019

520 танзанийцев приняли православное крещение

Массовое крещение состоялось недавно в православной церкви св. Георгия в танзанийском городе Кимамба, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodoxie.com.

Эта церковь была построена греками в 1952 году и восстановлена после разрушительного землетрясения 2008 года.

520 местных жителей, предварительно прошедшие катехизацию, приняли таинство крещения и стали членами Православной Церкви. В тот же день все они приступили к таинству причастия, а на следующий день некоторые из них также обвенчались.

Митрополит Иринупольский (Дар-эс-Саламский) Димитрий также совершил чин поставления в чтецы пяти молодых африканцев: они будут нести служение в пяти новых приходах, созданных в 2018 году в миссионерском округе, центр которого, город Морогоро, находится в восточной части Танзании, в 250 км от столицы.

Митрополит Димитрий выразил благодарность 14-ти православным грекам, живущим в этой области и оказывающим помощь в миссионерских трудах митрополии Александрийского патриархата.

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520 танзанийцев приняли православное крещение
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