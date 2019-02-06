|Сводка новостей от 6 февраля 2019
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Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт): «Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь»
Синод «ПЦУ» признал Денисенко «Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины»
Игумену Ватопеда отцу Ефрему сделали срочную операцию на сердце
Музейщики Крыма, наконец, согласились разрешить верующим бесплатно молиться в храмах. С других продолжат взимать плату
Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Der Spiegel: Давление Трампа на Меркель дало плоды
Этот день в Русской истории
В Общественной палате РФ обсудили вопросы организации и проведения Крестных ходов
Священник Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке
В Царицыно продолжается выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых»
Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы
Представители благотворительных организаций и Церкви выступили в поддержку законопроекта о распределенной опеке
В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви