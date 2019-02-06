Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2019

Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы

В весеннем семестре 2019 года преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова прочтут лекции в университетском домовом храме мученицы Татианы. Цикл лекций, посвящённый многообразию христианской культуры в истории и современном мире, продлится с февраля по май, сообщает Татьянин День.

Лекторий продолжает традицию сотрудничества Московского университета и Татианинского храма, возрождённую в 1995 году. Среди выступающих — представители трёх факультетов МГУ, расположенных в центре Москвы: журналистики, психологии, Института стран Азии и Африки (ИСАА).

Организаторами лектория выступают молодёжный интернет-журнал МГУ «Татьянин день» и Татьянинское творческое содружество.

Расписание лекций

19 февраля — Игорь Волгин, профессор факультета журналистики. Достоевский как национальная идея

26 февраля — Борис Братусь, профессор факультета психологии. Возможна ли христианская психология?

12 марта — Виктор Мазурик, доцент Института стран Азии и Африки. Картина мира в японской классической поэзии

26 марта — Наталия Инина и Татьяна Климова, сотрудники факультета психологии, христианские психологи. Личность и характер в христианской психологии и психотерапии

9 апреля — Григорий Прутцков, доцент факультета журналистики. Ломоносов — наш современник

30 апреля — Оксана Новакова, доцент Института стран Азии и Африки. Христианство в Юго-Восточной Азии и местные традиции: XXI век

14 мая — Елена Аверина, старший преподаватель факультета журналистики. «А счастье было так возможно..» Было ли возможно счастье Онегина и Татьяны Лариной?

Все лекции пройдут в актовом зале храма мученицы Татианы при МГУ (Большая Никитская, 1), начало — в 19.00. Вход свободный.

Аккредитация прессы: editorial@taday.ru

В программе лектория возможны изменения. Актуальная информация — на сайте храма мученицы Татианы при МГУ и страницах интернет-журнала «Татьянин день».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт): «Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь»
Православная Церковь Чешских земель и Словакии призвала созвать Всеправославный Собор для обсуждения ситуации на Украине...

Синод «ПЦУ» признал Денисенко «Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины»
Члены Синода оставили за лже-патриархом руководство всей Киевской епархией и признали его патриарший титул. Номинальный глава «ПЦУ» Епифаний остался без приходов и получил лишь ОВЦС...

Игумену Ватопеда отцу Ефрему сделали срочную операцию на сердце
Слухи о том, что старец мог имитировать сердечный приступ в Киеве, чтобы не участвовать в интронизации главы «ПЦУ», не подтвердились...

Музейщики Крыма, наконец, согласились разрешить верующим бесплатно молиться в храмах. С других продолжат взимать плату
Руководство музейного комплекса «Херсонес Таврический» после ряда инцидентов решило ввести пропуска для свободного прохода прихожан к святыням...

Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, выразил поддержку канонической УПЦ...

Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Западные страны стараются, как можно быстрее, втянуть в военной блок все Балканы...

Der Spiegel: Давление Трампа на Меркель дало плоды
Власти Германии пообещали, что к 2024 году доведут военные расходы на НАТО до 1,5% ВВП и продолжат их наращивать в будущем...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти блаженной Ксении Петербургской...

В Общественной палате РФ обсудили вопросы организации и проведения Крестных ходов

Священник Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке

В Царицыно продолжается выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых»

Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы

Представители благотворительных организаций и Церкви выступили в поддержку законопроекта о распределенной опеке

В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви

520 танзанийцев приняли православное крещение

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика