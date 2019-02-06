Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы

В весеннем семестре 2019 года преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова прочтут лекции в университетском домовом храме мученицы Татианы. Цикл лекций, посвящённый многообразию христианской культуры в истории и современном мире, продлится с февраля по май, сообщает Татьянин День.

Лекторий продолжает традицию сотрудничества Московского университета и Татианинского храма, возрождённую в 1995 году. Среди выступающих — представители трёх факультетов МГУ, расположенных в центре Москвы: журналистики, психологии, Института стран Азии и Африки (ИСАА).

Организаторами лектория выступают молодёжный интернет-журнал МГУ «Татьянин день» и Татьянинское творческое содружество.

Расписание лекций

19 февраля — Игорь Волгин, профессор факультета журналистики. Достоевский как национальная идея

26 февраля — Борис Братусь, профессор факультета психологии. Возможна ли христианская психология?

12 марта — Виктор Мазурик, доцент Института стран Азии и Африки. Картина мира в японской классической поэзии

26 марта — Наталия Инина и Татьяна Климова, сотрудники факультета психологии, христианские психологи. Личность и характер в христианской психологии и психотерапии

9 апреля — Григорий Прутцков, доцент факультета журналистики. Ломоносов — наш современник

30 апреля — Оксана Новакова, доцент Института стран Азии и Африки. Христианство в Юго-Восточной Азии и местные традиции: XXI век

14 мая — Елена Аверина, старший преподаватель факультета журналистики. «А счастье было так возможно..» Было ли возможно счастье Онегина и Татьяны Лариной?

Все лекции пройдут в актовом зале храма мученицы Татианы при МГУ (Большая Никитская, 1), начало — в 19.00. Вход свободный.

Аккредитация прессы: editorial@taday.ru

В программе лектория возможны изменения. Актуальная информация — на сайте храма мученицы Татианы при МГУ и страницах интернет-журнала «Татьянин день».

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