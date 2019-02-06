Слухи о том, что старец мог имитировать сердечный приступ в Киеве, чтобы не участвовать в интронизации главы «ПЦУ», не подтвердились…

После того, как игумен афонского монастыря отец Ефрем сразу по прибытии в Киев оказался в больнице с подозрением на инфаркт, верующие увидели в этом знамение Божие. Было очевидно, что Господь посетил старца, который согласился сослужить с украинскими раскольниками, и указал ему на неправильность своего поступка.

Однако, позднее в Интернете поползли слухи о том, что отец Ефрем якобы мог сымитировать свой приступ и при помощи «дипломатической болезни» выйти из тяжёлого положения, не испортив ни с кем отношения. Господь в таком случае оказывался не при чём — никакого знамения в произошедшем нет, а речь идёт лишь об очередной греческой хитрости.

Впрочем, последующие события опровергают эти сообщения. 5 февраля 2019 года после коронарнографических исследований, проведённых в одной из зарубежных клиник, врачи провели игумену афонского Ватопедского монастыря срочную операцию по чрескожному коронарному вмешательству (баллонная ангиопластика) и установке двух стентов на коронарные артерии сердца, которые были закупорены, сообщает «Царьград».

Во время предыдущей операции, проведённой полтора года назад, старцу было установлено пять стентов.

В настоящее время врачи советуют отцу Ефрему соблюдать режим покоя и пребывания в клинике, чтобы обеспечить возможность наблюдения за динамикой его здоровья.

Ранее Константинопольский Патриарх Варфоломей директивно направил отца Ефрема в Киев на лжеинтронизацию главы украинских раскольников Епифания, что и привело к ухудшению состояния здоровья старца. Он был срочно госпитализирован в одну из больниц Киева с инфарктом.

Русская линия