Члены Синода оставили за лже-патриархом руководство всей Киевской епархией и признали его патриарший титул. Номинальный глава «ПЦУ» Епифаний остался без приходов и получил лишь ОВЦС…

5 февраля 2018 года в Киеве состоялось первое заседание Синода признанной Фанаром «ПЦУ».

Накануне его заседания было определено, что лже-патриарх Филарет Денисенко, бывший глава УАПЦ «митрополит» Макарий Малетич и предавший каноническую УПЦ митрополит Симеон (Шостацкий) являются постоянными членами Синода. Остальных выбирал Епифаний и большинство из них оказались из «Киевского патриархата».

На своём первом заседании Синод «ПЦУ» признал Денисенко Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины, и поэтому в постановлении упоминает о нём без всяких уточнений о почётном характере этого патриаршего титула. Более того, члены Синода постановили:

«Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 г. находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины».

Таким образом, номинальный глава «ПЦУ» фактически остался без епархии, что является нонсенсом. По титулу он «митрополит Киевский», но Киевской епархией за него руководит совсем другой человек.

Очевидно, не все на Синоде были довольны таким развитием событий. И для того, чтобы митрополит Симеон (Шостацкий) не возражал против этого1 (а он, как известно, дружен с Порошенко), было предложено назначить его «главным секретарём Священного Синода», что и было сделано. При этом осталось неясным, что это за должность. Ведь если есть «главный секретарь», то должны быть и просто секретари, имена коих пока никто не называет.

«Во время заседания были утверждены титулы архиереев Поместной Церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются — в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея. Религиозные организации, которые входили в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями Поместной Церкви возможен лишь на основе канонических правил, то есть по согласию обоих архиереев епархий, заверенному соответствующими документами», — решили в «ПЦУ».

Как и заявлял ранее Денисенко, в завершение Синода председателем ОВЦС был назначен сам Епифаний. По словам лже-патриарха он должен выполнять роль «митрополита Киевского» в общении с другими Поместными Православными Церквями, а на Украине всеми делами продолжит руководить он, как Патриарха всея Руси-Украины. Так и произошло.

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