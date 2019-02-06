Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2019

В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви

7 февраля в 16.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественное открытие выставки работ карельских художников «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви, сообщает сайт Министерства культуры Республики Карелия.

С 1774 года церковь Успения возвышалась на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-Губу Онежского озера. Это территория бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Успенская церковь являлась выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы.

В выставке, посвященной памяти Успенской церкви, утраченной в 2018 году, приняли участие известные карельские художники: Владимир Лобанов, Валентин Чекмасов, Борис Акбулатов, Валерий Кошелев, Владимир Баландин, Александр Каштанов, Олег Юнтунен, Бадри Топурия, Нелли Григорьева.

Выставка «Осиротевший берег» будет работать с 7 по 28 февраля.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт): «Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь»
Православная Церковь Чешских земель и Словакии призвала созвать Всеправославный Собор для обсуждения ситуации на Украине...

Синод «ПЦУ» признал Денисенко «Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины»
Члены Синода оставили за лже-патриархом руководство всей Киевской епархией и признали его патриарший титул. Номинальный глава «ПЦУ» Епифаний остался без приходов и получил лишь ОВЦС...

Игумену Ватопеда отцу Ефрему сделали срочную операцию на сердце
Слухи о том, что старец мог имитировать сердечный приступ в Киеве, чтобы не участвовать в интронизации главы «ПЦУ», не подтвердились...

Музейщики Крыма, наконец, согласились разрешить верующим бесплатно молиться в храмах. С других продолжат взимать плату
Руководство музейного комплекса «Херсонес Таврический» после ряда инцидентов решило ввести пропуска для свободного прохода прихожан к святыням...

Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, выразил поддержку канонической УПЦ...

Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Западные страны стараются, как можно быстрее, втянуть в военной блок все Балканы...

Der Spiegel: Давление Трампа на Меркель дало плоды
Власти Германии пообещали, что к 2024 году доведут военные расходы на НАТО до 1,5% ВВП и продолжат их наращивать в будущем...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти блаженной Ксении Петербургской...

В Общественной палате РФ обсудили вопросы организации и проведения Крестных ходов

Священник Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке

В Царицыно продолжается выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых»

Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы

Представители благотворительных организаций и Церкви выступили в поддержку законопроекта о распределенной опеке

В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви

520 танзанийцев приняли православное крещение

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика