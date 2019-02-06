В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви 7 февраля в 16.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественное открытие выставки работ карельских художников «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви, сообщает сайт Министерства культуры Республики Карелия. С 1774 года церковь Успения возвышалась на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-Губу Онежского озера. Это территория бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Успенская церковь являлась выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. В выставке, посвященной памяти Успенской церкви, утраченной в 2018 году, приняли участие известные карельские художники: Владимир Лобанов, Валентин Чекмасов, Борис Акбулатов, Валерий Кошелев, Владимир Баландин, Александр Каштанов, Олег Юнтунен, Бадри Топурия, Нелли Григорьева. Выставка «Осиротевший берег» будет работать с 7 по 28 февраля. Русская линия





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