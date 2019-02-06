Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2019

В Общественной палате РФ обсудили вопросы организации и проведения Крестных ходов

29 января 2019 года в Общественной палате Российской Федерации в рамках работы направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» Международных Рождественских образовательных чтений состоялась ежегодная секция «Крестоходчество и народособирание».

Организаторами секции стали Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Православный общественный совет по организации крестных ходов.

В качестве председателя мероприятия выступил руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.

Модерировали работу секции протоиерей Димитрий Рощин и заместитель председателя правления «Центра межрегиональных программ и проектов» В.Н. Лоскутов. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты В.М. Лагкуев и первый заместитель секретаря Общественной палаты герой России В.А. Бочаров.

В работе секции приняли участие митрополит Вятский и Слободской Марк, организатор многодневных ходов А.А. Бардиж, лидер движения «Сорок сороков» А.Б. Кормухин, член экспертного совета Православного общественного совета по организации крестных ходов М.А. Кустов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и Сретенской духовной семинарии диакон Владимир Василик, организатор крестного хода «Путь Богородицы» протоиерей Сергий Филонов и другие. Также в ходе мероприятия с докладами выступили режиссер С.Г. Дебижев и кинодокументалист М.Н. Ширяев.

Основными темами для обсуждения стали: роль и сложности проведения многодневных крестных ходов; мотивация организаторов крестных ходов; подготовка к празднованию 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского; организация московских крестных ходов и крестных ходов в городах-миллионниках; взаимодействие с городскими властями; визуальная составляющая крестных ходов.

В завершение мероприятия члены президиума ответили на вопросы из зала. По итогам работы секции будет принята резолюция с предложениями и планом дальнейшей работы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт): «Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь»
Православная Церковь Чешских земель и Словакии призвала созвать Всеправославный Собор для обсуждения ситуации на Украине...

Синод «ПЦУ» признал Денисенко «Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины»
Члены Синода оставили за лже-патриархом руководство всей Киевской епархией и признали его патриарший титул. Номинальный глава «ПЦУ» Епифаний остался без приходов и получил лишь ОВЦС...

Игумену Ватопеда отцу Ефрему сделали срочную операцию на сердце
Слухи о том, что старец мог имитировать сердечный приступ в Киеве, чтобы не участвовать в интронизации главы «ПЦУ», не подтвердились...

Музейщики Крыма, наконец, согласились разрешить верующим бесплатно молиться в храмах. С других продолжат взимать плату
Руководство музейного комплекса «Херсонес Таврический» после ряда инцидентов решило ввести пропуска для свободного прохода прихожан к святыням...

Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, выразил поддержку канонической УПЦ...

Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Западные страны стараются, как можно быстрее, втянуть в военной блок все Балканы...

Der Spiegel: Давление Трампа на Меркель дало плоды
Власти Германии пообещали, что к 2024 году доведут военные расходы на НАТО до 1,5% ВВП и продолжат их наращивать в будущем...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти блаженной Ксении Петербургской...

В Общественной палате РФ обсудили вопросы организации и проведения Крестных ходов

Священник Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке

В Царицыно продолжается выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых»

Преподаватели МГУ выступят с лекциями в храме мученицы Татианы

Представители благотворительных организаций и Церкви выступили в поддержку законопроекта о распределенной опеке

В Карелии состоится открытие выставки «Осиротевший берег», посвященной памяти Успенской церкви

520 танзанийцев приняли православное крещение

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика