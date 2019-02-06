29 января 2019 года в Общественной палате Российской Федерации в рамках работы направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» Международных Рождественских образовательных чтений состоялась ежегодная секция «Крестоходчество и народособирание».

Организаторами секции стали Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Православный общественный совет по организации крестных ходов.

В качестве председателя мероприятия выступил руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.

Модерировали работу секции протоиерей Димитрий Рощин и заместитель председателя правления «Центра межрегиональных программ и проектов» В.Н. Лоскутов. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты В.М. Лагкуев и первый заместитель секретаря Общественной палаты герой России В.А. Бочаров.

В работе секции приняли участие митрополит Вятский и Слободской Марк, организатор многодневных ходов А.А. Бардиж, лидер движения «Сорок сороков» А.Б. Кормухин, член экспертного совета Православного общественного совета по организации крестных ходов М.А. Кустов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и Сретенской духовной семинарии диакон Владимир Василик, организатор крестного хода «Путь Богородицы» протоиерей Сергий Филонов и другие. Также в ходе мероприятия с докладами выступили режиссер С.Г. Дебижев и кинодокументалист М.Н. Ширяев.

Основными темами для обсуждения стали: роль и сложности проведения многодневных крестных ходов; мотивация организаторов крестных ходов; подготовка к празднованию 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского; организация московских крестных ходов и крестных ходов в городах-миллионниках; взаимодействие с городскими властями; визуальная составляющая крестных ходов.

В завершение мероприятия члены президиума ответили на вопросы из зала. По итогам работы секции будет принята резолюция с предложениями и планом дальнейшей работы.

Русская линия