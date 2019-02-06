Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт): «Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь»

28 января 2019 года состоялось заседание Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии, на котором члены Синода рассмотрели ситуацию на Украине и высказались за необходимость созыва Всеправославного Собора, который должен уврачевать возникшие разногласия, сообщает украинское издание «Вести».

«Синодальные владыки возложили на мои плечи обязанность — обратиться к Предстоятелям всех Поместных Православных Церквей с просьбой провести Всеправославное совещание по украинскому вопросу. До этого момента, пока все события, которые имели место на Украине, не будут обсуждены и не получат соборного решения, наша позиция остается неизменной», — заявил изданию Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейший Митрополит Ростислав (Гонт).

«Я бы хотел высказать поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию: мы, как соседи УПЦ, слышим о гонениях, которые начались в связи с событиями, имевшими место в декабре прошлого года. Молимся и надеемся на скорое каноническое разрешение проблемы, которая была создана в канонической жизни так называемым «собором», — заявил Предстоятель.

«Наше отношение к расколу категорическое. Ему нет места в церковной жизни. И всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь. И это же относится во многом к выходцам из Украины. Мы принимаем их, объясняя, что такое раскол и как его нужно оберегаться», — отметил Блаженнейший владыка.

Вместе с тем митрополит Ростислав обратил внимание, что «без диалога, встреч, обсуждения всех проблем, связанных с Украиной и ее церковной жизнью, никакого прогресса не может быть».

Русская линия