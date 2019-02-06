Миф о «жадных попах» и «добрых музейщиках», которые бережно хранят отобранные некогда у Церкви храмы и святыни, давно ходит по России и активно поддерживается представителями российского «журфака». О том, что музейщики хорошо зарабатывают на отобранной у верующих собственности и берут деньги даже за вход в храмы, в российском обществе говорить не принято. А между тем эта проблема приобретает всё большее звучание.

Так, руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» долго сопротивлялось тому, чтобы сделать бесплатным вход в храмы, располагающиеся на территории музея. Дело дошло до того, что за вход в храм стали требовать деньги даже с опоздавших на службу прихожан. Платить за то, чтобы помолиться, верующие отказались, и музей оказался на грани серьёзного скандала.

Чтобы сгладить ситуацию музейщики решили предложить компромисс — отменить плату за вход только для постоянных прихожан. Для этого исполняющая обязанности директора заповедника Елена Морозова поручила разработать специальные пропуска.

Дилемма в том, как музейные работники собираются определять, кто является прихожанином храма, а кто нет. Ведь в России 80% населения — это крещеные православные христиане, которые могут возмутиться, почему одних верующих пускают бесплатно, а других — только за плату.

Как известно, на территории «Херсонеса Таврического» находятся два действующих храма Крымской епархии УПЦ. Это храм Семи херсонских священномучеников и кафедральный собор святого равноапостольного великого князя Владимира. Место, где располагался древний город Херсонес, особенно значимо для православных, так как именно там принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Вход на территорию музея охраняется, и бесплатно пройти в храмы, располагающиеся на его территории, до недавнего времени было проблематично.

«Будут изданы некие пропуска, которые будут переданы в епархию. Люди [по этим пропускам] будут беспрепятственно проходить в храм», — сказала Морозова.

Она добавила, что изменения в системе допуска верующих на территорию «Херсонеса Таврического» происходят после конфликта, который произошёл накануне Рождества. Тогда прихожане, опоздавшие к началу вечерней службы в Свято-Владимирском соборе, не смогли попасть на неё. После инцидента было изменено время допуска на территорию, теперь попасть туда можно с 6:30 и до вечерних служб, раньше — с 8:00 до 17:30. Также введены дни открытых дверей в государственные и основные православные праздники.

Кроме того, вместе с охраной на проходных будут дежурить администраторы. Именно они помогут решать спорные вопросы, касающиеся допуска прихожан на территорию. «Эти меры позволят найти общий язык с посетителями и сделать „Херсонес Таврический“ комфортным местом для всех», — считает Морозова.

Безусловно, эти меры существенно смягчат ситуацию. Однако, они ни в коей мере не снимают главный во всей это истории вопрос: на каком основании музейщики вообще смеют брать деньги с кого бы то ни было за вход в православные храмы? Это что, такой бизнес?

Русская линия