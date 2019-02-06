На пресс-конференции в ТАСС 5 февраля председатель Синодального отдела по благотворительности, представители государства и общественных организаций обсудили необходимость принятия законопроекта о распределенной опеке, сообщает Диакония.Ru. Этот закон даст возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с психоневрологическими интернатами (ПНИ) исполнять функции опекуна недееспособных или частично дееспособных граждан. Также законопроект облегчит процесс выписки из ПНИ для тех людей, которые не хотят там жить, а тем, для кого это единственный вариант, даст возможность при поддержке «внешнего» опекуна выбирать интернат и переходить в другой, если условия его не устраивают. Кроме того, благодаря распределенной опеке появится больше возможностей для создания проектов сопровождаемого проживания, и у людей с ментальными нарушениями, живущих дома, появится альтернатива проживанию в ПНИ в случае потери родителя-опекуна.

«Недавно мы отмечали 10-летие со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, и Владимир Путин, который был на торжественном акте, отметил социальное служение как одну из самых важных для общества и государства частей церковной жизни. Президент особо подчеркнул достижения Церкви в области защиты жизни, помощи в чрезвычайных ситуациях, — сказал председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. — Владимир Путин высоко оценил работу Церкви по координированию тысяч социальных проектов, среди которых более четырехсот направлены на помощь людям с инвалидностью. Они особенно нуждаются в нашей помощи, и мы бы хотели иметь возможность помогать им больше».

По его словам, церковные волонтеры, сестры милосердия посещают психоневрологические интернаты по всей стране: они приходят в самые тяжелые отделения — так называемые отделения милосердия. Они занимаются с людьми, которые там живут, помогают персоналу, но у них недостаточно прав, чтобы качественно изменить жизнь людей. Множество волонтеров хотели бы взять на себя ответственность за подопечного.

«Если появится закон о распределенной опеке, то мы сможем брать этих людей под свою ответственность», — сказал викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Он подчеркнул, что благодаря законопроекту у взрослого человека, который находится в интернате, появятся конкретные люди или проверенная организация, которые будут полноценно заботиться о нем.

Законопроект о распределенной опеке призван помочь и семьям, в которых воспитывается человек с инвалидностью. После ухода из жизни родителей заботу об их ребенке смогут разделить другие родственники, друзья семьи и обеспечить ему жизнь вне интерната, дома, в привычных условиях.

«Я общался с такими семьями и видел их глаза — они не могут спокойно жить из-за переживаний о будущем своего ребенка. Если будет возможность передать ребенка, например, церковной общине, где о нем будут заботиться священник и прихожане, то родители будут спокойны. Они будут знать, что люди будут помогать их детям, навещать, будут следить, чтобы их не обижали в учреждении. Ведь когда учреждение закрыто и на него нет влияния со стороны, в нем может происходить все что угодно. Открытость учреждения поможет избежать злоупотреблений».

Как отмечали участники пресс-конференции, законопроект даст возможность родителям, родственникам, друзьям, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с интернатами исполнять функции опекуна или попечителя. Это позволит избежать конфликта интересов, когда директор учреждения является в одном лице опекуном и поставщиком услуг проживающему, и стороной, контролирующей их качество. Также, по мнению директора Центра лечебной педагогики «Особое детство» Анны Битовой, законопроект даст возможность оставить выросшего ребенка жить дома даже после того как родители не смогут за ним ухаживать. Это даст возможность человеку выбирать, где он будет жить, дома или в интернате, даст возможность выйти из учреждения.

«Мы готовы взять на себя ответственность. Очень многие благотворительные организации и волонтеры готовы быть опекунами или попечителями для людей, находящихся в интернатах наряду с руководством учреждений, — сказала президент Санкт-Петербургской благотворительной организации „Перспективы“ Мария Островская. — Мы очень ждем этот закон, чтобы разделить ответственность за судьбу конкретных людей».

При этом Мария Островская подчеркнула, что законопроект предоставить больше свободы людям, проживающим в интернатах.

«На данный момент поставщик социальных услуг и опекун, который представляет интересы получателя, это одно и то же лицо. Для того, чтобы выйти из интерната, человеку нужно получить заключение комиссии интерната о самостоятельности. При этом понятие самостоятельности не определено законодательно, поэтому оно понимается как полная самостоятельность, без всякой поддержки. Это автоматически ведет к тому, что из интерната не выйти», — сказала Мария Островская.

Она рассказала, что «Перспективам» удалось договориться с руководством интерната об устройстве нескольких человек из ПНИ в их совместный с Церковью проект по сопровождаемому проживанию «Раздолье». Положительное решение было принято, по ее словам, исключительно по причине доверия к «Перспективам», в другом случае — выход человека из интерната практически невозможен. Благодаря механизму распределенной опеки в России появятся правовые основы для организации сопровождаемого проживания, которое должно стать главной альтернативой жизни в ПНИ.

Основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала, что ее сестре Оксане, которая родилась с тяжелыми множественными нарушениями, врачи прогнозировали не больше десяти лет жизни.

«И если бы мама оставила Оксану на попечение государства, столько бы она и прожила, — отметила Наталья Водянова. — Лежачие дети в интернатах не выживают, это просто медленная мучительная смерть. Сегодня Оксане 31 год, она ходит в Центр поддержки семьи „Обнаженных сердец“ в Нижнем Новгороде, любит одеваться и причесываться, общается с помощью альтернативной коммуникации и готовится к сопровождаемому проживанию».

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев отметил, что Правительство полностью поддерживает подходы, заложенные в обсуждаемом законопроекте. «Нужно делать учреждения более открытыми, учитывать мнение человека и помогать ему принимать так называемое поддерживаемое решение», — сказал Григорий Лекарев.

Он также добавил, что государство сейчас отдает приоритет двум направлениям — ранней помощи и сопровождаемому проживанию, а также сообщил, что 18 регионов, которые получают субсидию по программе «Доступная среда», разработали документы и начали готовить сопровождаемое проживание у себя.

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