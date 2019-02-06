Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2019

Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, выразил поддержку канонической УПЦ…

Митрополит Старозагорский КиприанГлава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, митрополит Старозагорский Киприан в интервью украинскому изданию «Вести» дал очень высокую оценку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, назвав его глубоко духовным человеком, которого любит и поддерживает украинский народ.

Любопытно, что до недавнего времени владыку Киприана причисляли к тем болгарским архиереям, которые якобы выступают за признание «ПЦУ». Однако, судя по его последним заявлениям, это не так.

«Священный Синод Болгарской Православной Церкви назначил комиссию, которая будет заниматься украинским вопросом. С Божьей помощью спор будет разрешён в каноническом русле», — ответил владыка Киприан на вопрос о том, кого поддерживает Болгарская Православная Церковь.

«С радостью вспоминаю, как я был в Украине, в Киево-Печерской лавре, по поводу 1000-летия Крещения Руси. Тогда я был избран делегатом по решению нашего Священного Синода. Я видел Крестный ход — люди показали поддержку канонической Православной Церкви. Очень надеюсь, что вопрос будет разрешаться по каноническому пути. Меня впечатлило слово и молитва Блаженнейшего митрополита Онуфрия — он весьма погружённый в молитвы и духовные вопросы человек. Уверен, что с подобным Предстоятелем Церковь будет единой, Апостольской и Соборной», — отметил болгарский архипастырь.

На вопрос о том, возможно ли найти консенсус между Русской и Константинопольской Православными Церквями, митрополит Киприан заявил:

«Каждое страдание от Бога, и мы можем претерпеть ровно столько, сколько Бог нам послал. Поэтому мы уповаем в этом вопросе на Него — Он является любовью и истиной. И мы надеемся, что всегда будем пребывать в одной, единой, Соборной Апостольской Православной Церкви, так, чтобы Причастие принималось нами от одной Чаши».

«Болгария всегда была страной, которая любит Православие, и дружественна к православным народам. Мы готовы протянуть руку тем, кто нуждается. Любовь между людьми, более того, православными народами, будет укреплять и нашу веру. И верим, что УПЦ останется целостной — Божьей милостью и допущением», — заключил владыка.

Русская линия

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Митрополит Старозагорский Киприан: Уверен, что с таким Предстоятелем как Блаженнейший Онуфрий УПЦ останется единой, апостольской и соборной
Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, выразил поддержку канонической УПЦ...

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