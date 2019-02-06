Глава Синодальной комиссии Болгарского Патриархата, созданной для изучения ситуации на Украине, митрополит Старозагорский Киприан в интервью украинскому изданию «Вести» дал очень высокую оценку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, назвав его глубоко духовным человеком, которого любит и поддерживает украинский народ.

Любопытно, что до недавнего времени владыку Киприана причисляли к тем болгарским архиереям, которые якобы выступают за признание «ПЦУ». Однако, судя по его последним заявлениям, это не так.

«Священный Синод Болгарской Православной Церкви назначил комиссию, которая будет заниматься украинским вопросом. С Божьей помощью спор будет разрешён в каноническом русле», — ответил владыка Киприан на вопрос о том, кого поддерживает Болгарская Православная Церковь.

«С радостью вспоминаю, как я был в Украине, в Киево-Печерской лавре, по поводу 1000-летия Крещения Руси. Тогда я был избран делегатом по решению нашего Священного Синода. Я видел Крестный ход — люди показали поддержку канонической Православной Церкви. Очень надеюсь, что вопрос будет разрешаться по каноническому пути. Меня впечатлило слово и молитва Блаженнейшего митрополита Онуфрия — он весьма погружённый в молитвы и духовные вопросы человек. Уверен, что с подобным Предстоятелем Церковь будет единой, Апостольской и Соборной», — отметил болгарский архипастырь.

На вопрос о том, возможно ли найти консенсус между Русской и Константинопольской Православными Церквями, митрополит Киприан заявил:

«Каждое страдание от Бога, и мы можем претерпеть ровно столько, сколько Бог нам послал. Поэтому мы уповаем в этом вопросе на Него — Он является любовью и истиной. И мы надеемся, что всегда будем пребывать в одной, единой, Соборной Апостольской Православной Церкви, так, чтобы Причастие принималось нами от одной Чаши».

«Болгария всегда была страной, которая любит Православие, и дружественна к православным народам. Мы готовы протянуть руку тем, кто нуждается. Любовь между людьми, более того, православными народами, будет укреплять и нашу веру. И верим, что УПЦ останется целостной — Божьей милостью и допущением», — заключил владыка.

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