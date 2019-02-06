В Царицыно продолжается выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых»

12 декабря 2018 года к 100-летию гибели Царской Семьи Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Правительства Москвы и Института всеобщей истории РАН совместно с Государственным музеем-заповедником «Царицыно» открыл в Большом дворце выставку «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых», сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Выставка посвящена истории благотворительности в Российской Империи, она рассказывает о формировании таких благотворительных учреждений, как Ведомство учреждений Императрицы Марии, Императорского человеколюбивого общества, Императорского женского патриотического общества, Российского общества Красного Креста, о работе многочисленных учреждений под покровительством Царской Семьи.

Выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых» размещена в 11-ти залах Государственного музея-заповедника «Царицыно» и охватывает 300-летний период истории российской благотворительности. В экспозиции представлены свыше 1000 музейных предметов как из государственных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, так и из частных коллекций.

Посетители смогут увидеть экспонаты из собраний Государственного Эрмитажа, ФГБУК «Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ, ФГБУ «Центрального музея вооруженных сил РФ» МО РФ, ГБУК «Государственного музея-заповедника «Гатчина», ФГБУК «Государственного исторического музея», ФГБУК «Государственного музея истории религии», ГБУК «Государственного музея-заповедника «Павловск», Государственного музея-заповедника «Царицыно», ФГБУ «Центрального военно-морского музея» МО РФ, ФГБУК «Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева», Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Музея-усадьбы «Мураново», документы из Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива древних актов, Российской государственной библиотеки.

Выставка «Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых» работает в Большом дворце ГМЗ «Царицыно» с 12 декабря 2018 по 24 марта 2019 года.

Для получения дополнительной информации о выставке просьба обращаться в пресс-службу Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

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